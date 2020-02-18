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Звезда «Дом-2» Иосиф Оганесян смог заткнуть саму Ксению Бородину

Звезда скандального телевизионного реалити-шоу «Дом-2» Иосиф Оганесян не постеснялся и вступил в спор с самой Ксенией Бородиной. Причем, у молодого человека получилось сделать так, чтобы телеведущая замолчала.

Звезда «Дом-2» Иосиф Оганесян смог заткнуть саму Ксению Бородину

Иосиф Оганесян и Саша Черно стали на путь примирения относительно недавно. В итоге пара пока только работает над тем, чтобы наладить нормальные отношения. В итоге в проблемах их семьи сильно хотела разобраться ведущая проекта «Дом-2» Ксения Бородина.

Однако подняв тему на Лобном месте и заговорив о потасовке Иосифа с Сашей, ведущая наткнулась на агрессию со стороны Оганесяна. Он тут же сказал, что Ксения Бородина, видимо, страдает глухотой, и он не намерен позволять разбираться в его семейных проблемах людям со стороны.


Так, Ксения Бородина даже немного опешила от таких комментариев в ее адрес. Она пыталась объяснять своему подопечному, что они не имеет никакого морального права, чтобы разговаривать с ней в подобном тоне. Тем не менее, самого звездного участника проекта «Дом-2» Иосифа Оганесяна все сказанное Ксенией Бородиной явно волновало меньше всего.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 13:02

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