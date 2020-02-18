Экс-супруг Эвелины Бледанс Александр Семин женился и снова стал отцом

Супруга Александра Семина поделилась снимком из роддома, на котором запечатлено, как муж ее нежно целует. Подписчики и друзья поздравили семью с прибавлением. Пока не известно, видел ли новорожденную сестру 7-летний Семен, сын Эвелины Бледанс и Александра Семина.Несмотря на то, что актриса рассталась со своим супругом, он регулярно проводит время с их особенным сыном. Когда артистка уезжает на гастроли, Александр Семин с удовольствием гуляет с ребенком. Также он активно участвует в благотворительных проектах и входит в правление фонда «Вера». Экс-супруг Эвелины Бледанс также ведет страницу сына с микроблоге Instagram, чтобы показать обществу, что дети с синдромом Дауна могут жить полноценной жизнью.Звезда «Маски-шоу» также хотела еще раз стать мамой и два года назад прошла процедуру ЭКО. Но попытка Эвелины Бледанс оказалась неудачной, так как звезда не смогла выносить ребенка.