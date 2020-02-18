Экс-супруг Эвелины Бледанс Александр Семин женился и снова стал отцом
В конце прошлого года экс-супруг актрисы Эвелины Бледанс вновь связал себя узами брака. Несколько дней назад стало известно о том, что Александр Семин снова стал отцом – жена Марина Ментусова родила ему дочь Веру.
Супруга Александра Семина поделилась снимком из роддома, на котором запечатлено, как муж ее нежно целует. Подписчики и друзья поздравили семью с прибавлением. Пока не известно, видел ли новорожденную сестру 7-летний Семен, сын Эвелины Бледанс и Александра Семина.
Несмотря на то, что актриса рассталась со своим супругом, он регулярно проводит время с их особенным сыном. Когда артистка уезжает на гастроли, Александр Семин с удовольствием гуляет с ребенком. Также он активно участвует в благотворительных проектах и входит в правление фонда «Вера». Экс-супруг Эвелины Бледанс также ведет страницу сына с микроблоге Instagram, чтобы показать обществу, что дети с синдромом Дауна могут жить полноценной жизнью.
Звезда «Маски-шоу» также хотела еще раз стать мамой и два года назад прошла процедуру ЭКО. Но попытка Эвелины Бледанс оказалась неудачной, так как звезда не смогла выносить ребенка.
Супруга Александра Семина поделилась снимком из роддома, на котором запечатлено, как муж ее нежно целует. Подписчики и друзья поздравили семью с прибавлением. Пока не известно, видел ли новорожденную сестру 7-летний Семен, сын Эвелины Бледанс и Александра Семина.
Несмотря на то, что актриса рассталась со своим супругом, он регулярно проводит время с их особенным сыном. Когда артистка уезжает на гастроли, Александр Семин с удовольствием гуляет с ребенком. Также он активно участвует в благотворительных проектах и входит в правление фонда «Вера». Экс-супруг Эвелины Бледанс также ведет страницу сына с микроблоге Instagram, чтобы показать обществу, что дети с синдромом Дауна могут жить полноценной жизнью.
Звезда «Маски-шоу» также хотела еще раз стать мамой и два года назад прошла процедуру ЭКО. Но попытка Эвелины Бледанс оказалась неудачной, так как звезда не смогла выносить ребенка.