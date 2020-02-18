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Врачи рассказали о запахах тела, которые могут указывать на серьезные заболевания

Зарубежные врачи рассказали о нескольких видах запахов тела, которые ни в коем случае нельзя игнорировать. Они могут указывать на наличие серьезных заболеваний, поэтому нужно незамедлительно обратиться в больницу.

Врачи рассказали о запахах тела, которые могут указывать на серьезные заболевания

По словам специалистов, которые работают в диабетической ассоциации США, дыхание с фруктовыми нотами может говорить о том, что у человека сахарный диабет. Также следует обратить внимание на раздражающий аромат, который исходит из носа. Он может свидетельствовать о наличии гайморита, хронического или острого ринита, болезнях носоглотки или бактериальных инфекциях.

В случае, если от половых органов исходит кислый или рыбный запах, необходимо срочно обратиться к врачу. Это может быть хламидиоз – инфекция, которая передается половым путем. Когда присутствуют инфекции мочевыводящих путей, моча также может неприятно пахнуть.

У некоторых людей потоотделение сопровождается плохим запахом. Врачи связывают этот факт употреблением в рацион таких продуктов как крестоцветные овощи, лук и чеснок. Кроме этого, неприятный запах пота может проявиться при стрессовой ситуации.

Если дурно пахнут ноги, это не всегда говорит о недостаточной гигиене. Возможно, имеет место грибковая инфекция, вызывающая впоследствии волдыри, покраснения, сухость кожи, зуд и жжение. Также врачи советуют не игнорировать запах из ушей, так как он может сигнализировать об инфекции или кисте.

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Общество
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 14:20

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