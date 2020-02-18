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Актриса Глафира Тарханова пошутила по поводу «успешного удлинения ног»

В своем микроблоге Instagram Глафира Тарханова показала фотографии, сделанные в рамках новой фотосессии. Актриса позирует в стильном образе, который создал эффект «удлинения ног».

Актриса Глафира Тарханова пошутила по поводу «успешного удлинения ног»

36-летняя знаменитость предстала в широких джинсах, блестящем жакете и белом атласном топе. Образ Глафиры Тархановой дополнили босоножки на большой шпильке. Благодаря такому наряду ноги актрисы кажутся невероятно длинными. Многодетная мать даже пошутила на эту тему и предложила фолловерам поиграть в игру и придумать смешную подпись к фото на эту тему.

Сама Глафира Тарханова предложила собственные три варианта. Один из них: «Почти цапля», другой – «история девушки на ходулях». Также было предложение по поводу того, что она «успешно удлинила ноги». Поклонники моментально включились в игру и написали в комментариях свои варианты. Например, один из пользователей придумал смешное прозвище – «Глафира Циркуль». Но большинство подписчиков сошлись во мнении, что даже в мешке из-под картошки актриса будет выглядеть очаровательно.

После рождения четвертого ребенка Глафиру Тарханову начали упрекать в том, что она стала «необъятной». Актриса не переживает по этому поводу и позволяет себе сладости. Она успокоила поклонников и написала, что лишние килограммы уходят, но «диеты могут подождать ради лавандового пирожного».

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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 13:50

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