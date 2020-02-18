Опубликованы шокирующие фото лучшего друга звезды «Дом-2» Анастасии Стяцевят
В социальных сетях появились фотографии лучшего друга звезды проекта «Дом-2» Анастасии Стецевят Никиты Барышева. Многих настолько откровенные снимки молодого человека просто повергли в шок.
Никита Барышев очень трогательный молодой человек, который беду каждого участника принимает близко к сердцу. По крайней мере, именно так о нем думали окружающие, пока в Сети не появился компромат на него.
В интернете появились снимки пикантного характера, после чего все коллеги по телестройке отметили, что, видимо, Никита Барышев не настолько наивный, как кажется. Известно, что на этих снимках молодой человек был практически голый. В какой именно момент он развлекался подобным образом, доподлинно неизвестно.
На всех своих фотографиях Никита Барышев в военной форме, а поэтому большинство пользователей соцсетей сделали вывод, что фото были сделаны или в период службы в армии или же во время обучения в военном училище.
Сейчас фолловеры гадают, для кого Никита Барышев старался и снимал настолько интимные кадры.
Никита Барышев очень трогательный молодой человек, который беду каждого участника принимает близко к сердцу. По крайней мере, именно так о нем думали окружающие, пока в Сети не появился компромат на него.
В интернете появились снимки пикантного характера, после чего все коллеги по телестройке отметили, что, видимо, Никита Барышев не настолько наивный, как кажется. Известно, что на этих снимках молодой человек был практически голый. В какой именно момент он развлекался подобным образом, доподлинно неизвестно.
На всех своих фотографиях Никита Барышев в военной форме, а поэтому большинство пользователей соцсетей сделали вывод, что фото были сделаны или в период службы в армии или же во время обучения в военном училище.
Сейчас фолловеры гадают, для кого Никита Барышев старался и снимал настолько интимные кадры.