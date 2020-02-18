Япония начнет бороться с коронавирусом лекарством от ВИЧ
Клинические испытания по лечению коронавируса лекарством от ВИЧ начались в Японии. Со слов председателя японского Кабинета министров Ёсихиде Суга, пока не известно, какой срок займет определение эффективности препарата.
На данный момент в стране восходящего солнца известно о 500 случаях заражения инфекцией, из них 450 заболевших остаются на лайнере Diamond Princess, причалившим к берегам Иокогамы. Летальный исход зарегистрирован только один. Днями ранее таиландские врачи рассказали, что имели успехи в лечении тяжелых случаев коронавируса с помощью комбинирования препаратов от ВИЧ и гриппа.
Некоторые страны, в том числе Австралия, Южная Корея, Италия и Канада, эвакуируют своих жителей с судна. На родину в США уже вернулось более 300 человек.
На данный момент в стране восходящего солнца известно о 500 случаях заражения инфекцией, из них 450 заболевших остаются на лайнере Diamond Princess, причалившим к берегам Иокогамы. Летальный исход зарегистрирован только один. Днями ранее таиландские врачи рассказали, что имели успехи в лечении тяжелых случаев коронавируса с помощью комбинирования препаратов от ВИЧ и гриппа.
Некоторые страны, в том числе Австралия, Южная Корея, Италия и Канада, эвакуируют своих жителей с судна. На родину в США уже вернулось более 300 человек.