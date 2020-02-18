АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Зачатые с помощью ЭКО дети имеют высокий риск смерти в первые недели…
EUR 68.62 USD 63.31
Курс валют на 18.02.2020

Япония начнет бороться с коронавирусом лекарством от ВИЧ

Клинические испытания по лечению коронавируса лекарством от ВИЧ начались в Японии. Со слов председателя японского Кабинета министров Ёсихиде Суга, пока не известно, какой срок займет определение эффективности препарата.

На данный момент в стране восходящего солнца известно о 500 случаях заражения инфекцией, из них 450 заболевших остаются на лайнере Diamond Princess, причалившим к берегам Иокогамы. Летальный исход зарегистрирован только один. Днями ранее таиландские врачи рассказали, что имели успехи в лечении тяжелых случаев коронавируса с помощью комбинирования препаратов от ВИЧ и гриппа.

Некоторые страны, в том числе Австралия, Южная Корея, Италия и Канада, эвакуируют своих жителей с судна. На родину в США уже вернулось более 300 человек.

+Дзен +Яндекс новости
Наука / Важно
Добавил: Пятыго Илья Сегодня, 11:45

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Apple представит бюджетный iPhone SE 2 31…
Поклонники назвали образ Ирины Шейк на модном показе в Лондоне «слишком…
Дмитрий Тарасов подписал контракт с казанским «Рубином» пока на три…
Жители России вспомнили о самых странных подарках в своей…
Блогер Давид Манукян рассказал о новом клипе и отношениях с ведущей «Дом-2» Ольгой…
Актриса Глафира Тарханова пошутила по поводу «успешного удлинения…
Звезда «Дом-2» Алексей Кудряшов устроился на…
Ученые разработали технологию полимерной печати с перспективой создания 3D-модели «на…
"Ночью пропал голос": Стас Пьеха перенес концерт во…
Американская певица Бритни Спирс повредила…
На видео показан обманный маневр ВКС РФ над…
Протоиерей Дмитрий Смирнов объяснил, почему не стал бы венчать Собчак и…
Уфолог Скотт Уоринг заявил, что обнаружил НЛО на планете…
"Лучший подарок ко дню рождения": Любовь Толкалина с дочерью Марией побывала на премьере фильма Егора Кончаловского "На…
Китайские эксперты оценили шансы России в потенциальной войне с…
Экс-супруг Эвелины Бледанс Александр Семин женился и снова стал…
В Госдуме предлагают платить пожилым инвалидам двойную…
В Бердске семиклассница скончалась после встречи с…
Звезда «Дом-2» Иосиф Оганесян смог заткнуть саму Ксению…
Samsung выпустит смартфон Galaxy S20 Ultra…
19-летняя Внучка Софии Ротару снялась в откровенной…
Врачи назвали первые признаки колоректального…
Звезда «Дом-2» Нелли Ермолаева снялась обнаженной после…
Под Самарой найденного в пакете младенца пьяный отец мог убить…
Дана Борисова и Алла Довлатова станцевали под песню "Он тебя целует" группы "Руки…
Андрей Клишас сообщил, какие поправки в Конституцию вызывают наибольший интерес у…
Эдита Пьеха о размере пенсии: «Живу на актерское и шахтерское…
Горевала не долго: Таня Строкова уже закрутила роман с экс-парнем Елены…
Просмотреть все новости