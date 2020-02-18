Илья Яббаров считает, что организаторы "Дом-2" его подставили





На днях Ксения Бородина буквально заставила Юлию Белую и Евгения Ромашова заселиться на ССЛ. Помимо этого, планируется скорое появление в периметре Степана Меньщикова со своей практически супругой. Это означает, что все усилия Яббарова ни к чему не привели.Хотя Илья и не высказывается об этом вслух, обиду он явно затаил. Наверняка именно поэтому Яббаров был настолько недоволен на лобном месте, после чего произошла их ссора с Настей Голд. Получается, что будущее их с Анастасией отношений не так безоблачно. Выходит, что Илья Яббаров без помощи шоу ССЛ не уверен, стоит ли продолжать отношения со вспыльчивой девушкой.