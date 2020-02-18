Тимати продал свою долю в онлайн-сервисе по продаже билетов Tiwo





Веб-платформа по продаже билетов Tiwo еще в 2018 году привлекла около 12 млн рублей от фонда Moscow Seed Fund и компании «Ом» для собственного развития. Подобные суммы предрекали сервису успех в онлайн-бизнесе, тем более, что его совладельцем до недавнего времени был рэпер Тимати. Несмотря на подобные преимущества, стартап-проект терпел убытки в том же году в размере 1,3 млн рублей, что вынудило Тимура Юнусова продать свою долю.Известно, что Tiwo являлась не только билетным оператором фирмы Black Star Inc., но также сотрудничала с организаторами мероприятий на стадионах «Олимпийский» и «Крокус-Сити Холл» с 2017 года. Доля Тимати составляла около 24%, которые не приносили особой прибыли. Стоит отметить, что это не первый раз, когда амбиции исполнителя в предпринимательском деле не увенчались успехом. К примеру, в прошлом году его бренд одежды задолжал налогов на 6 млн рублей, а немного позднее звезда покинул футбольный бизнес.