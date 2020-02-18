Ученые разработали технологию полимерной печати с перспективой создания 3D-модели «на дому»
Группа ученых из Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» разработала новую технологию полимерной печати, которая открывает перспективу создания 3D-моделей в домашних условиях. Кроме того, предложенная концепция модернизирует уже существующие достижения компьютерных принтеров и повысит качество производства.
Новая технология основана на изменении температурного режима во время автоматического нанесения слоев 3D-принтером. Аспирант кафедры цветных металлов Азамат Тавитов сообщил, что если повысить градус в процессе поэтапного формирования детали, полимерный материал вдвое увеличит свои физические характеристики прочности и твердости.
Ученые уверены, что после необходимых доработок и утверждения нового метода 3D-печати каждый желающий человек сможет создавать необходимые подручные и бытовые предметы, которые по качеству не будут уступать заводским. Международное научное издание «Rapid Phototyping» опубликовало концепцию российских исследователей, которое приблизило человечество к доступным модернизированным технологиям.
Научные сотрудники «МИСиС» продолжают рассматривать и корректировать новую технологию, однако по их мнению, будущее 3D-печати в условиях «на дому» уже близко.
Новая технология основана на изменении температурного режима во время автоматического нанесения слоев 3D-принтером. Аспирант кафедры цветных металлов Азамат Тавитов сообщил, что если повысить градус в процессе поэтапного формирования детали, полимерный материал вдвое увеличит свои физические характеристики прочности и твердости.
Ученые уверены, что после необходимых доработок и утверждения нового метода 3D-печати каждый желающий человек сможет создавать необходимые подручные и бытовые предметы, которые по качеству не будут уступать заводским. Международное научное издание «Rapid Phototyping» опубликовало концепцию российских исследователей, которое приблизило человечество к доступным модернизированным технологиям.
Научные сотрудники «МИСиС» продолжают рассматривать и корректировать новую технологию, однако по их мнению, будущее 3D-печати в условиях «на дому» уже близко.
Технологии
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 13:42