Ученые разработали технологию полимерной печати с перспективой создания 3D-модели «на дому»





Новая технология основана на изменении температурного режима во время автоматического нанесения слоев 3D-принтером. Аспирант кафедры цветных металлов Азамат Тавитов сообщил, что если повысить градус в процессе поэтапного формирования детали, полимерный материал вдвое увеличит свои физические характеристики прочности и твердости.Ученые уверены, что после необходимых доработок и утверждения нового метода 3D-печати каждый желающий человек сможет создавать необходимые подручные и бытовые предметы, которые по качеству не будут уступать заводским. Международное научное издание «Rapid Phototyping» опубликовало концепцию российских исследователей, которое приблизило человечество к доступным модернизированным технологиям.Научные сотрудники «МИСиС» продолжают рассматривать и корректировать новую технологию, однако по их мнению, будущее 3D-печати в условиях «на дому» уже близко.