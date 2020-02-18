Ученые: «Заразная» зевота у собак не связана с эмпатией к человеку
Ученые из Оклендского университета в Новой Зеландии доказали, что «заразная» зевота у собак не связана с эмпатией к человеку. Рефлекторный дыхательный акт возникает и на дружественные проявления, и на враждебные.
Ученые изучили шесть старых исследований о «заразной» собачьей зевоте с помощью байесовского анализа. На втором этапе был проведен новый эксперимент, в котором животных заставляли смотреть на зевающих людей.
В рамках исследования одни добровольцы играли и кормили собак. Другая группа намеренно старалась не смотреть животным в глаза, в то время как съедала подготовленные для них лакомства. Во всех случаях при зевоте домашние питомцы повторяли действие рефлекторно, копируя поведение людей. Соответственно, дыхательный акт не связан с эмпатией.
Ученые изучили шесть старых исследований о «заразной» собачьей зевоте с помощью байесовского анализа. На втором этапе был проведен новый эксперимент, в котором животных заставляли смотреть на зевающих людей.
В рамках исследования одни добровольцы играли и кормили собак. Другая группа намеренно старалась не смотреть животным в глаза, в то время как съедала подготовленные для них лакомства. Во всех случаях при зевоте домашние питомцы повторяли действие рефлекторно, копируя поведение людей. Соответственно, дыхательный акт не связан с эмпатией.
Наука
Добавил: Джанабилова Татьяна Сегодня, 11:27