Ученые: «Заразная» зевота у собак не связана с эмпатией к человеку





Ученые изучили шесть старых исследований о «заразной» собачьей зевоте с помощью байесовского анализа. На втором этапе был проведен новый эксперимент, в котором животных заставляли смотреть на зевающих людей.В рамках исследования одни добровольцы играли и кормили собак. Другая группа намеренно старалась не смотреть животным в глаза, в то время как съедала подготовленные для них лакомства. Во всех случаях при зевоте домашние питомцы повторяли действие рефлекторно, копируя поведение людей. Соответственно, дыхательный акт не связан с эмпатией.