Сотрудница крематория рассказала о странных ситуациях на работе
Кристина Клековкина является работником крематория уже несколько лет. Она поделилась в интервью "МК" некоторыми странными происшествиями из своей практики.
В первый год трудоустройства родным было позволено присутствовать в момент погружения тела в печь, чтобы они убедились в наличии всех похоронных принадлежностей и драгоценностей на теле усопшего. Но ситуация поменялась после того, как одному мужчине послышались звуки из гроба, подготовленного для кремации. Родственник подбежал к нему и опрокинул на пол, несмотря на нахождение гроба вблизи открытого огня. Ситуация была ужасающей как для родных, так и для персонала. После этого наблюдателей стали заводить в специальную комнату с оборудованным для просмотра за стеклом.
Бывало, что близкие не могли опознать умершего из-за нанесенного плотного грима, поэтому перед похоронами приходилось искать особы отметки на теле, например, шрамы или родимые пятна.
В первый год трудоустройства родным было позволено присутствовать в момент погружения тела в печь, чтобы они убедились в наличии всех похоронных принадлежностей и драгоценностей на теле усопшего. Но ситуация поменялась после того, как одному мужчине послышались звуки из гроба, подготовленного для кремации. Родственник подбежал к нему и опрокинул на пол, несмотря на нахождение гроба вблизи открытого огня. Ситуация была ужасающей как для родных, так и для персонала. После этого наблюдателей стали заводить в специальную комнату с оборудованным для просмотра за стеклом.
Бывало, что близкие не могли опознать умершего из-за нанесенного плотного грима, поэтому перед похоронами приходилось искать особы отметки на теле, например, шрамы или родимые пятна.
Общество
Добавил: Пятыго Илья Сегодня, 11:18