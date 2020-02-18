АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Зачатые с помощью ЭКО дети имеют высокий риск смерти в первые недели…
EUR 68.62 USD 63.31
Курс валют на 18.02.2020

Жители России вспомнили о самых странных подарках в своей жизни

На просторах социальной сети Twitter пользователи рассказали о самых странных и ненужных подарках в своей жизни. В соответствующем перечне находятся искусственные цветы с нижним бельем и продукты питания.

Ряд юзеров в специальном опросе начали перечислять расстроившие их подарки. В их число вошли крем против старения, изношенная заколка, просроченный гель для душа и сломанная губная помада. Одна из комментаторов вспомнила, как на 25-летие ей преподнесли украшения с яшмой, что больше подходит для людей старшего возраста. Другая девушка получила от матери учебник про уборку дома, где встречаются слова о «благословлении жилища и божьего дыхания при наведении порядка».

Другой автор вспомнил, как однажды он получил гель для душа, после использования которого он несколько дней ходил синим. Некая пользовательница отметила, что ранее мужчина подарил ей колбасу и сыр. По словам иной представительницы слабого пола, в школе на 8 марта педагог от лица мальчиков подарила девочкам по искусственной розе с кружевными стрингами L-размера.

+Дзен +Яндекс новости
Общество
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 14:00

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Apple представит бюджетный iPhone SE 2 31…
Поклонники назвали образ Ирины Шейк на модном показе в Лондоне «слишком…
Дмитрий Тарасов подписал контракт с казанским «Рубином» пока на три…
Жители России вспомнили о самых странных подарках в своей…
Блогер Давид Манукян рассказал о новом клипе и отношениях с ведущей «Дом-2» Ольгой…
Актриса Глафира Тарханова пошутила по поводу «успешного удлинения…
Звезда «Дом-2» Алексей Кудряшов устроился на…
Ученые разработали технологию полимерной печати с перспективой создания 3D-модели «на…
"Ночью пропал голос": Стас Пьеха перенес концерт во…
Американская певица Бритни Спирс повредила…
На видео показан обманный маневр ВКС РФ над…
Протоиерей Дмитрий Смирнов объяснил, почему не стал бы венчать Собчак и…
Уфолог Скотт Уоринг заявил, что обнаружил НЛО на планете…
"Лучший подарок ко дню рождения": Любовь Толкалина с дочерью Марией побывала на премьере фильма Егора Кончаловского "На…
Китайские эксперты оценили шансы России в потенциальной войне с…
Экс-супруг Эвелины Бледанс Александр Семин женился и снова стал…
В Госдуме предлагают платить пожилым инвалидам двойную…
В Бердске семиклассница скончалась после встречи с…
Звезда «Дом-2» Иосиф Оганесян смог заткнуть саму Ксению…
Samsung выпустит смартфон Galaxy S20 Ultra…
19-летняя Внучка Софии Ротару снялась в откровенной…
Врачи назвали первые признаки колоректального…
Звезда «Дом-2» Нелли Ермолаева снялась обнаженной после…
Под Самарой найденного в пакете младенца пьяный отец мог убить…
Дана Борисова и Алла Довлатова станцевали под песню "Он тебя целует" группы "Руки…
Андрей Клишас сообщил, какие поправки в Конституцию вызывают наибольший интерес у…
Эдита Пьеха о размере пенсии: «Живу на актерское и шахтерское…
Горевала не долго: Таня Строкова уже закрутила роман с экс-парнем Елены…
Просмотреть все новости