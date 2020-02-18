Гастроэнтерологи: Средиземноморская диета предупреждает колоректальный рак и замедляет процессы старения





Ученые давно обнаружили связь микрофлоры кишечника с общим иммунитетом человека. Как известно, именно последний отдел пищеварительного тракта считается «вторым мозгом» человека, который влияет на все процессы в организме. С наступлением зрелого возраста все мужчины и женщины ощущают физическую слабость, однако то же самое происходит и с внутренними органами. Мускулатура брюшной полости ослабевает, замедляется метаболический обмен, ухудшается всасывание полезных компонентов и нарушается уровень лакто- и бифидо-бактерий в кишечнике.Гастроэнтерологи провели эксперимент на территории 5 стан Европы, в котором участвовали около 600 мужчин и женщин в возрасте от 65 лет. Добровольцы питались согласно предписанию диетологов по схеме средиземноморской диеты. После длительного наблюдения эксперты обнаружили явные улучшения физического и эмоционального состояния. Пожилые люди меньше жаловались на слабость, а стали более активными и деятельными.Врачи объяснили такой процесс тем, что насыщенные жиры в достаточном количестве и ограничение бесполезных углеводов поспособствовали расщеплению холестерина и нормализации метаболического обмена. Кроме того, снизился уровень кальпротектина и С-реактивного белка, которые провоцируют СРК, болезнь Крона и колоректальный рак.Гастроэнтерологи убедились, что сбалансированное питание по средиземноморской диете может не только предупредить болезни, но и замедлит процессы старения.