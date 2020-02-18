АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Зачатые с помощью ЭКО дети имеют высокий риск смерти в первые недели…
EUR 68.62 USD 63.31
Курс валют на 18.02.2020

Гастроэнтерологи: Средиземноморская диета предупреждает колоректальный рак и замедляет процессы старения

В февральском выпуске рецензированного медицинского журнала «Gut» была опубликована информация о недавних исследованиях британских гастроэнтерологов и гепатологов. Как выяснилось в результате проведенной научной работы, средиземноморская диета замедляет процессы старения и снижает вероятность развития колоректального рака.
Гастроэнтерологи: Средиземноморская диета предупреждает колоректальный рак и замедляет процессы старения

Ученые давно обнаружили связь микрофлоры кишечника с общим иммунитетом человека. Как известно, именно последний отдел пищеварительного тракта считается «вторым мозгом» человека, который влияет на все процессы в организме. С наступлением зрелого возраста все мужчины и женщины ощущают физическую слабость, однако то же самое происходит и с внутренними органами. Мускулатура брюшной полости ослабевает, замедляется метаболический обмен, ухудшается всасывание полезных компонентов и нарушается уровень лакто- и бифидо-бактерий в кишечнике.

Гастроэнтерологи провели эксперимент на территории 5 стан Европы, в котором участвовали около 600 мужчин и женщин в возрасте от 65 лет. Добровольцы питались согласно предписанию диетологов по схеме средиземноморской диеты. После длительного наблюдения эксперты обнаружили явные улучшения физического и эмоционального состояния. Пожилые люди меньше жаловались на слабость, а стали более активными и деятельными.

Врачи объяснили такой процесс тем, что насыщенные жиры в достаточном количестве и ограничение бесполезных углеводов поспособствовали расщеплению холестерина и нормализации метаболического обмена. Кроме того, снизился уровень кальпротектина и С-реактивного белка, которые провоцируют СРК, болезнь Крона и колоректальный рак.

Гастроэнтерологи убедились, что сбалансированное питание по средиземноморской диете может не только предупредить болезни, но и замедлит процессы старения.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 11:05

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Apple представит бюджетный iPhone SE 2 31…
Поклонники назвали образ Ирины Шейк на модном показе в Лондоне «слишком…
Дмитрий Тарасов подписал контракт с казанским «Рубином» пока на три…
Жители России вспомнили о самых странных подарках в своей…
Блогер Давид Манукян рассказал о новом клипе и отношениях с ведущей «Дом-2» Ольгой…
Актриса Глафира Тарханова пошутила по поводу «успешного удлинения…
Звезда «Дом-2» Алексей Кудряшов устроился на…
Ученые разработали технологию полимерной печати с перспективой создания 3D-модели «на…
"Ночью пропал голос": Стас Пьеха перенес концерт во…
Американская певица Бритни Спирс повредила…
На видео показан обманный маневр ВКС РФ над…
Протоиерей Дмитрий Смирнов объяснил, почему не стал бы венчать Собчак и…
Уфолог Скотт Уоринг заявил, что обнаружил НЛО на планете…
"Лучший подарок ко дню рождения": Любовь Толкалина с дочерью Марией побывала на премьере фильма Егора Кончаловского "На…
Китайские эксперты оценили шансы России в потенциальной войне с…
Экс-супруг Эвелины Бледанс Александр Семин женился и снова стал…
В Госдуме предлагают платить пожилым инвалидам двойную…
В Бердске семиклассница скончалась после встречи с…
Звезда «Дом-2» Иосиф Оганесян смог заткнуть саму Ксению…
Samsung выпустит смартфон Galaxy S20 Ultra…
19-летняя Внучка Софии Ротару снялась в откровенной…
Врачи назвали первые признаки колоректального…
Звезда «Дом-2» Нелли Ермолаева снялась обнаженной после…
Под Самарой найденного в пакете младенца пьяный отец мог убить…
Дана Борисова и Алла Довлатова станцевали под песню "Он тебя целует" группы "Руки…
Андрей Клишас сообщил, какие поправки в Конституцию вызывают наибольший интерес у…
Эдита Пьеха о размере пенсии: «Живу на актерское и шахтерское…
Горевала не долго: Таня Строкова уже закрутила роман с экс-парнем Елены…
Просмотреть все новости