Леонид Агутин анонсировал выход своего испаноязычного альбома "La Vida Cosmopolita"

Леонид Агутин разместил фотографию, на которой он запечатлен возле микрофона. Музыкант сообщил, что недавно он выпустил 2 сингла – "Quédate" с Diego Torres и "Funky Cha". Данные композиции войдут в новый испаноязычный альбом певца под названием "La Vida Cosmopolita". Леонид Агутин рассказал, что в создании сборника песен принимали участие латиноамериканские исполнители, музыканты, поэты и продюсеры. Знаменитость надеется, что альбом понравится не только его российским поклонникам, но и слушателям по всему миру.В конце публикации Леонид Агутин написал: "Я почему-то уверен, что, как минимум, с материалом этого альбома, с его качеством, красотой и энергией, мы вас не подведём". Подписчики уже с нетерпением ждут премьеры "La Vida Cosmopolita". Многие выразили свою уверенность, что альбом станет одним из лучших в исполнении Леонида Агутина.