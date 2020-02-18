Леонид Агутин анонсировал выход своего испаноязычного альбома "La Vida Cosmopolita"
Леонид Агутин в Instagram-аккаунте анонсировал выход своего нового испаноязычного альбома. Сборник музыкальных композиций получил название "La Vida Cosmopolita".
Леонид Агутин разместил фотографию, на которой он запечатлен возле микрофона. Музыкант сообщил, что недавно он выпустил 2 сингла – "Quédate" с Diego Torres и "Funky Cha". Данные композиции войдут в новый испаноязычный альбом певца под названием "La Vida Cosmopolita". Леонид Агутин рассказал, что в создании сборника песен принимали участие латиноамериканские исполнители, музыканты, поэты и продюсеры. Знаменитость надеется, что альбом понравится не только его российским поклонникам, но и слушателям по всему миру.
В конце публикации Леонид Агутин написал: "Я почему-то уверен, что, как минимум, с материалом этого альбома, с его качеством, красотой и энергией, мы вас не подведём". Подписчики уже с нетерпением ждут премьеры "La Vida Cosmopolita". Многие выразили свою уверенность, что альбом станет одним из лучших в исполнении Леонида Агутина.
Леонид Агутин разместил фотографию, на которой он запечатлен возле микрофона. Музыкант сообщил, что недавно он выпустил 2 сингла – "Quédate" с Diego Torres и "Funky Cha". Данные композиции войдут в новый испаноязычный альбом певца под названием "La Vida Cosmopolita". Леонид Агутин рассказал, что в создании сборника песен принимали участие латиноамериканские исполнители, музыканты, поэты и продюсеры. Знаменитость надеется, что альбом понравится не только его российским поклонникам, но и слушателям по всему миру.
В конце публикации Леонид Агутин написал: "Я почему-то уверен, что, как минимум, с материалом этого альбома, с его качеством, красотой и энергией, мы вас не подведём". Подписчики уже с нетерпением ждут премьеры "La Vida Cosmopolita". Многие выразили свою уверенность, что альбом станет одним из лучших в исполнении Леонида Агутина.