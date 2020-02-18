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Фанаты обеспокоены состоянием здоровья Кристины Асмус из-за болезненно тощих ног на новом фото

Кристина Асмус, вернувшаяся из отпуска на Мальдивах, шокировала фанатов видом своих болезненно тощих ног. Соответствующий пост актриса разместила в микроблоге Instagram.
Фанаты обеспокоены состоянием здоровья Кристины Асмус из-за болезненно тощих ног на новом фото

Асмус отдыхала на райском острове вместе с 6-летней дочерью Анастасией. Звездная мама много думала, но так и не решила, отдаст ли дочь в первый класс или даст ей отдохнуть от уроков еще год. Наследница и так ходит на подготовительные курсы, занимается фигурным катанием и гимнастикой. На новом фото актриса запечатлена на диване в бежевом топе, короткой джинсовой юбке и домашних тапочках. В комментарии к посту супруга Гарика Харламова анонсировала выход продолжения сериала «Домашний арест». Поклонники не обратили внимание на рекламу, поскольку начали переживать за Асмус, которая стала похожа на несчастных женщин, доведших себя до анорексии.

Фолловеры наперебой стали интересоваться причиной худобы актрисы. Некоторые предположили, что виной всему мог стать неудачный ракурс, но нашлись и те, кто раскритиковал Харламова, не следящего за рационом жены.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Джанабилова Татьяна Сегодня, 11:10

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