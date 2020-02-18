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Сын младшей сестры королевы Елизаветы II Маргарет Дэвид Армстронг-Джонс разводится с женой после 26 лет брака

Сын младшей сестры королевы Елизаветы II Маргарет Дэвид Армстронг-Джонс принял решение расстаться с супругой Сереной, с которой он прожил 26 лет в браке. О причинах развода информации нет.

По словам официального представителя пары, королевский племянник и его жена расходятся, но остаются в доброжелательных отношениях. Они попросили журналистов с уважением относиться к их личной жизни. В настоящее время Дэвид Армстронг-Джонс находится на 26-й позиции в очереди на британский престол. Он обучался в частной школе в Ист-Гэмпшире. В середине 80-х сын младшей сестры Елизаветы II основал компанию David Linley Furniture, сотрудники которой изготовляют дизайнерскую мебель. Спустя время он вступил в брак с Сереной Стенхоуп, ставшей графиней Сноудон, которая родила ему сына Чарльза и дочь Маргарет.
Сын младшей сестры королевы Елизаветы II Маргарет Дэвид Армстронг-Джонс разводится с женой после 26 лет брака

По собственному отцу Армстронг-Джонс принадлежит к дворянству Уэльса, его бабушка приходится родственницей еврейского банкирского дома Месселей. В 1978 году родители племянника королевы Великобритании развелись, его отец через время снова женился, его спутницей стала Люси Линдсей-Хогг. У Дэвида имеется единокровная сестра Фрэнсис и полнородная сестра Сара.

В семье Елизаветы II это второй развод со старта этого года. Прежде решили разойтись старший внук венценосной правительницы Питер Филлипс и его жена, прожив вместе 12 лет. Принц Гарри и Меган Маркл ранее отказались от монаршеских привилегий и переехали в Канаду.

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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 11:08

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