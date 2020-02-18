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Иван Ургант сравнил появление шоу Ксении Собчак на Первом канале с коронавирусом

Иван Ургант опять пошутил над новым шоу Ксении Собчак «Док-ток», зрительские отзывы на которое неоднозначны. Телеведущий назвал опасными попытки Собчак закрепиться на Первом канале.

Иван Ургант сравнил появление шоу Ксении Собчак на Первом канале с коронавирусом

Самым, как кажется, обсуждаемым февральским шоу на телевидении стал проект «Док-ток», ведет который Ксения Собчак. Отзывы о программе в Интернете в основном отрицательные в противовес замечательным телевизионным рейтингам. По словам Собчак, телезрители не привыкли к новому формату, авторы которого снимают небольшие документальные фильмы по обсуждаемым темам.



Ургант, который и раньше шутил на тему нового шоу, в очередном выпуске «Вечернего Урганта» с Еленой Малышевой спросил у неё, что можно противопоставить напасти, волнующей страну. Малышева посоветовала в качестве основных мер по борьбе с коронавирусом чаще проветривать комнату и мыть руки.

«Нет, я про приход Собчак на Первый канал. Хотя это то же самое», — пошутил Ургант.


На колкие шутки Ивана Урганта отечественные звезды уже не обижаются. Они понимают, что цель ведущего развеселить публику, а не обидеть или оскорбить гостя.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:38

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