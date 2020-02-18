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Алена Кравец о травле дочери: «Администрация элитной школы не наказала негодяек»

Алена Кравец рассказала о травле ее 12-летней дочери Даниэллы. Девочка подверглась буллингу, но администрация элитной школы не наказала старшеклассников и не назвала их имена.
Алена Кравец о травле дочери: «Администрация элитной школы не наказала негодяек»

После развода родителей Даниэлла проживает с отцом Русланом Кравец. Прошлой осенью олигарх увез дочь за границу и устроил в престижное учебное заведение. Светская львица сильно переживала разлуку и плакала 1 сентября, так как не смогла проводить наследницу на линейку. Несмотря на это, она была рада, что ее девочка оказалась подальше от старой российской школы.

Бывшие одноклассники Даниэллы вели себя неподобающе. Прошлой зимой старшеклассницы заперли девочку в туалете, отстригли ее длинные, как у русалки волосы, а потом постоянно над ней издевались. Кравец хотела обратиться в полицию, но руководство школы отказалось называть имена нарушительницей порядка.
«Представляете, нам не выдали этих негодяек. Руководство решило просто тихо замять скандал. Я решила взглянуть на проблему шире и постаралась оградить дочь от нападок. В наше время все обесценилось. Я слушаю подростков и ужасаюсь», - цитирует «Вокруг ТВ» Кравец.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Джанабилова Татьяна Сегодня, 10:57

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