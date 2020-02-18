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Плюс-сайз модель Эшли Грэм поделилась фотографиями рястяжек после родов

Американская красавица Эшли Грэм решила продвигать идеи бодипозитива более активно после родов долгожданного первенца. Плюс-сайз модель поделилась фотографиями растяжек с подписчиками в соцсетях.

Модель Эшли Грэм впервые за несколько месяцев решилась на откровенную фотосессию, на которой предстала обнаженной после рождения первого ребенка. Немногим позднее американская активистка поделилась снимком с фанатами на веб-платформе Instagram. На кадре видны следы растяжек на животе красавицы, которая дополняет фотографию словами: «Все та же я. Немного нового». Многочисленные поклонники похвалили кумира за смелость и устойчивость к тяготам материнства.

Стоит отметить, что это не первый случай, когда Грэм мотивирует женщин не стыдится своего тела после беременности. 14 февраля модель сфотографировалась с собственным новорожденным, которого она кормила грудью в кафе. 32-летняя Грэм с маленьким Исааком на руках вызвала как позитивные реакции со стороны преданных подписчиков, так и неоднозначные комментарии от недоброжелателей. По мнению некоторых пользователей Сети, молодая мама таким образом привлекает к себе внимание, а не продвигает идеи бодипозитива.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 10:46

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