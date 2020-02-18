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16-летняя дочь Вячеслава Малафеева начала жить отдельно из-за конфликтов с мачехой

16-летняя дочь бывшего российского футболиста Вячеслава Малафеева Ксения, игравшего за петербургской «Зенит», начала жить отдельно из-за конфликтов с мачехой. Об этом сообщила супруга экс-вратаря Екатерина Комякова, которая считает, что единственная причина сложившейся ситуации – сложный переходной возраст.
16-летняя дочь Вячеслава Малафеева начала жить отдельно из-за конфликтов с мачехой

Заслуженный мастер спорта России и крупный предприниматель в сфере недвижимости впервые женился в 2001 году на Марине Малафиевой и через два года совместной жизни на свет появилась их дочь Ксения, а позже сын Максим. Супруга футболиста трагически умерла в автокатастрофе 9 лет назад. Спустя полтора года после смерти жены бизнесмен снова решил создать семью и сделал предложение Екатерине Малафиевой, которая через год после свадьбы родила первенца – сына Алекса.

Жена Вячеслава Малафеева рассказала журналистам о непростой ситуации в их семье. По ее словам, в их доме существует определенный порядок и правила, которые каждый должен выполнять. Например, в семье легендарного вратаря запрещены любые оскорбления и ругательства, а стремление к самообразованию и ответственное отношение к учебе, наоборот, поощряется. Екатерина Малафиева утверждает, что на почве вышеописанных условий у них с падчерицей возникают конфликты и споры.

В заключение супруга футболиста добавила, что они с мужем «всегда находятся рядом». Более того, решение о переезде Ксении в одну из квартир Вячеслава Малафеева принял именно отец. Родители убеждены, что для объективного осознания ситуации их ребенку некоторое время необходимо пожить самостоятельно и позже начать строить дружеские отношения с чистого листа.

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Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 10:32

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