Вера Брежнева: "Важно успевать получать удовольствие в этом бурном потоке жизни"

В начале февраля Вера Брежнева отмечала свой 38-й день рождения. Сегодня она опубликовала несколько роликов, сделанных на одной из вечеринок. В комментарии певица рассказала, что после отдыха она вернулась к работе, и ее дружный коллектив решил отпраздновать ее день рождения еще раз. Подруга знаменитости помогла ей быстро организовать праздник. Вера Брежнева рассказала фанатам, что опубликовала лишь несколько фрагментов, а все остальное останется в ее памяти.Также исполнительница написала: "Так интересна и быстротечна жизнь, и так важно успевать получать удовольствие в этом бурном потоке". В конце она сообщила, что уже начала собирать плейлист для новой вечеринки. Поклонники отметили, что Вера Брежнева очень жизнерадостная и веселая. Многие поблагодарили исполнительницу за опубликованные кадры и высоко оценили ее пост.