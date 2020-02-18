Цой, Мясников и Проклова в День пельменей раскрыли секреты приготовления блюда



«Пельмени дарят мне теплоту и счастье. Они очень сытные, поскольку состоят из сбалансированных ингредиентов. Рецептом фарша со мной поделился педагог Герасимов. Итак, берем курицу, баранину, говядину, специи, чеснок, лук, добавляем немного воды и яйцо. Вымешиваем все долго, пока не получится тягучая масса. Лепить можно любым способом», - цитирует Nation News Проклову.





Пельмени – блюдо, характерное для зимы. Изначально они считались деликатесом для золотопромышленников Урала, но вскоре полюбились москвичам. Умельцы использовали в качестве начинки не только говядину и свинину, а также икру и осетрину.Пермский историк Павел Корчагин рассказал, что особую роль в распространении пельменей сыграли пермяки. Отказ от язычества сделал их угощением для гостей и блюдом, характерным для употребления перед Великим постом и Пасхой.Анита Цой назвала приготовление блюда семейной традиций. Родные певицы, а это около 20 человек, собираются вместе, делают начинку из свинины, говядины, лука, катают тонкое тесто и лепят крупные по размеру пельмени. Артистка рекомендует угощение даже сидящим на диете девушкам, но просит не увлекаться и следить за количеством.Звезда «Уральских пельменей» Мясников любит заниматься лепкой в домашней обстановке. Особого рецепта в его семье нет, самое главное, чтобы рядом были дети. Если в момент приготовление настроение плохое, то пельмени получатся не вкусными.