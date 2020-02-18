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На тестах в Европе замечен новый хэтчбек Dacia Sandero Stepway

Автомобильный производитель Dacia проводит тестирование на европейских дорогах нового хэтчбека Sandero Stepway. Полноценная презентация этого транспортного средства состоится в конце нынешнего года в Париже.
На тестах в Европе замечен новый хэтчбек Dacia Sandero Stepway

Данный хэтчбек от Dacia появится в продаже тогда, когда и стандартный Sandero в модернизированном виде. Согласно имеющимся изображениям от фотошпионов, Stepway получил от разработчиков несколько незначительных косметических изменений по сравнению с предыдущей моделью: у новинки изменен передний бампер, иной рельефный капот и новые рейлинги на крыше. Среди особенностей интерьера стоит отметить наличие 4-спицевого руля и немалый сенсорный экран мультимедийного комплекса.

В основе Dacia Sandero Stepway может находиться недорогая платформа Renault CMF-B, ныне применяемая в Clio. Очень хорошо заметны задние барабанные тормоза, а под капотом инженеры компании, вероятно, поместили бензиновый агрегат TCe на один литр. Он генерирует во время передвижения 100 лошадиных сил. Не исключается, что дизельный двигатель dCl 95 появится в моторной линейке автомобиля. Оснащается новый хэтчбек от румынского бренда электроприводом зеркал, климат-контролем, ABS, технологией подогрева сидений. Широкой публике Sandero продемонстрируют ближе к концу года во Франции как автомобиль 2021 года, вместе с ним состоится демонстрация и аналогичного кроссовера марки. Стоимость четырехколесных средств пока не оглашается.

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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 10:17

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