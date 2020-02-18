Ирина Агибалова рассказала о непростых отношениях в семье Ольги Рапунцель





Несколько дней тому назад Агибалова-старшая на прямой трансляции делилась с подписчиками новостями телестройки. Например, она поведала о далеко не первой большой размолвке между супругами Оганесян. Но намного больше сама ИрСанна переживает за чету Дмитренко.Ирина Александровна пожаловалась на Ольгу Рапунцель, чье поведение она сочла безобразным. ИрСанна рассказала, что пригласила Олю по её просьбе на открытие магазина одежды, где та опозорила Агибалову перед гостями. Гости после мероприятия высказывали ИрСанне, как беременная Рапунцель выбирала обеспеченных и влиятельных людей и упорно добивалась их дружбы.Также Агибалова-старшая поведала об отношениях внутри пары. По её словам, Дима и Оля изображают любовь только под камерами. В городских же гримерках супруги постоянно скандалят из-за финансов. И при всем этом пара мало внимания уделяет Василисе. Дошло до того, что детские сады, расположенные рядом с Поляной, отказываются принимать ребенка из-за родителей.