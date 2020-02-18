«Пенсию еще не оформляла»: Арина Шарапова сообщила, что живет без государственных выплат
Российская телеведущая Арина Шарапова в недавнем интервью сообщила журналистам, что она до сих пор не оформила пенсионное пособие. Она дополнила, что на данный момент у нее «не доходят руки», но через какое-то время 58-летняя знаменитость обязательно займется этим вопросом.
Основатель, президент и руководитель «Школы искусств и медиа-технологий» для детей и подростков работает в сфере журналистики и телевидения с 1985 года. К тому же, Арина Шарапова начала преподавательскую карьеру в рамках собственного проекта для развития и образования молодёжи. Кроме вышеописанных сфер телеведущая активный общественный и политический деятель и в 2006 году получила государственный орден за большой вклад в развитие радиовещания и многолетний труд.
В своем интервью Арина Шарапова рассказала, что продолжает активно работать и развивать свои профессиональные навыки. По ее словам, благодаря занятости она не нуждается в государственных выплатах и может обеспечивать себя самостоятельно. Ввиду этого телеведущая до сих пор не оформила пенсию, однако сообщает, что в ближайшее время все же исправит данную ситуацию.
Как известно, некоторые российские артисты рассказывали о размере своих пенсионных выплат. Недавно Евгений Петросян признался журналистам, что ежемесячная помощь от государства составляет около 20 тысяч рублей и ему «вполне хватает». В тоже время другие знаменитости назвали суммы еще ниже и считают их «унизительными».
Основатель, президент и руководитель «Школы искусств и медиа-технологий» для детей и подростков работает в сфере журналистики и телевидения с 1985 года. К тому же, Арина Шарапова начала преподавательскую карьеру в рамках собственного проекта для развития и образования молодёжи. Кроме вышеописанных сфер телеведущая активный общественный и политический деятель и в 2006 году получила государственный орден за большой вклад в развитие радиовещания и многолетний труд.
В своем интервью Арина Шарапова рассказала, что продолжает активно работать и развивать свои профессиональные навыки. По ее словам, благодаря занятости она не нуждается в государственных выплатах и может обеспечивать себя самостоятельно. Ввиду этого телеведущая до сих пор не оформила пенсию, однако сообщает, что в ближайшее время все же исправит данную ситуацию.
Как известно, некоторые российские артисты рассказывали о размере своих пенсионных выплат. Недавно Евгений Петросян признался журналистам, что ежемесячная помощь от государства составляет около 20 тысяч рублей и ему «вполне хватает». В тоже время другие знаменитости назвали суммы еще ниже и считают их «унизительными».