Toyota и Mazda объединились для создания новых моделей Crown и Mark X





Оба производителя ранее уже выпускали коллаборацию под названием Toyota Yaris, которая является модификацией Mazda 2, а в 2017 году эти корпорации объединились для создания общего предприятия. После этого 5% акций Mazda перешли Toyota, хотя первая получила лишь 0,25%. Японские специалисты из BestCarWeb рассказали, что Mazda создаст не только платформы для новых моделей, но и двигатель V6. ДВС на дизеле также упоминается в сообщении. Решение создать совместный проект может быть продиктовано тем, что объемы производства заднеприводных седанов в обеих компаниях могут быть недостаточны для окупаемости.Технические характеристики будущего автомобиля и сроки его появления в продаже пока не известны.