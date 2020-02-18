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Toyota и Mazda объединились для создания новых моделей Crown и Mark X

Производство Toyota Mark X было прекращено в конце 2019 года, а продажи модели Crown снизились в несколько раз, но оба автомобиля могут получить вторую жизнь. Компании Toyota и Mazda решили объединить усилия для создания новых Crown и Mark X.
Toyota и Mazda объединились для создания новых моделей Crown и Mark X

Оба производителя ранее уже выпускали коллаборацию под названием Toyota Yaris, которая является модификацией Mazda 2, а в 2017 году эти корпорации объединились для создания общего предприятия. После этого 5% акций Mazda перешли Toyota, хотя первая получила лишь 0,25%. Японские специалисты из BestCarWeb рассказали, что Mazda создаст не только платформы для новых моделей, но и двигатель V6. ДВС на дизеле также упоминается в сообщении. Решение создать совместный проект может быть продиктовано тем, что объемы производства заднеприводных седанов в обеих компаниях могут быть недостаточны для окупаемости.

Технические характеристики будущего автомобиля и сроки его появления в продаже пока не известны.

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Добавил: Пятыго Илья Сегодня, 10:06

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