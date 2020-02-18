АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые связали воздействие бытовой химии с астмой у…
EUR 68.62 USD 63.31
Курс валют на 18.02.2020

Елена Степаненко отреагировала на слухи о беременности Татьяны Брухуновой

Российские СМИ недавно начали распространять неподтвержденную информацию о том, что Татьяна Брухунова и Евгений Петросян ожидают рождения первенца. Елена Степаненко отреагировала на слухи о беременности ассистентки юмориста.

Не успели утихнуть слухи о предположительной свадьбе Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой, как помощницу начали подозревать и в беременности от 74-летнего комика. По этому поводу также высказалась бывшая супруга руководителя "Кривого зеркала" Елена Степаненко во время эфира телепередачи «Пусть говорят». Артистка вполне сдержанно прокомментировала подобные новости и не позволила себе негативных ремарок в сторону ассистентки экс-возлюбленного. «Это хорошо», — ответила Степаненко на вопрос от ведущего программы.

Стоит отметить, что Петросян предпочитает держать свою личную жизнь в тайне и до сих пор официально не подтвердил, но и не опровергнул факт бракосочетания с Брухуновой. Более того, любые спекуляции на собственных отношениях вызывают у артиста бурную реакцию. Это подтверждается недавними словами в сторону вышеупомянутого ток-шоу, участников и создателей которого Петросян обвинил во лжи и клевете. Брухунова днями ранее тоже сообщала, что «устала от публичности» и даже раздумывает над удалением собственных профилей из соцсетей.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 09:42

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
На тестах в Европе замечен новый хэтчбек Dacia Sandero…
Цой, Мясников и Проклова в День пельменей раскрыли секреты приготовления…
Авиаполк ЮВО получил партию новых штурмовиков…
Toyota и Mazda объединились для создания новых моделей Crown и Mark…
Ирина Агибалова рассказала о непростых отношениях в семье Ольги…
Ученые: Зачатые с помощью ЭКО дети имеют высокий риск смерти в первые недели…
«Пенсию еще не оформляла»: Арина Шарапова сообщила, что живет без государственных…
Британский психолог сообщила, что низкокалорийные диеты вызывают агрессию и…
Елена Степаненко отреагировала на слухи о беременности Татьяны…
Ученые связали воздействие бытовой химии с астмой у…
Травматолог-ортопед: Привычка хрустеть суставами опасна для…
Врачи: Употребление сала по утрам укрепляет…
Полина Диброва о самочувствии мужа: «Дмитрий оказался сильным…
Звезда «Клона» Лусиано Шафир резко постарел из-за долгов и смерти…
Участница "Дом-2" Ксения Шаповал отпровергла обвинения в смене…
Okko представил компактную 4K-приставку для…
Жизнь после проекта: Как "Дом-2" помог участникам стать…
Названы 5 знаковых ролей именинника Джона…
WWF: Проблемы с экологией обернутся для мира многомиллиардными…
"Куда бабке беременеть?": Мать Гогена Солнцева против беременности его…
"Чтобы лишний раз оказаться на телеканале": Алена Водонаева обвиняет "рыжего из Иванушек" в…
Аналитик спогнозировал максимально возможный курс…
Ольга Бузова пожалела денег на черную икру из-за…
Мария Погребняк рассказала о самом дорогом подарке…
"Она не беременна": Таролог Александр Кинжинов уличил Анну Седокову во…
Кардиолог Хоссам Фаузи заявил, что атеросклероз не является следствием общего уровня…
Дана Борисова о неприязни к Анастасии Волочковой: «Ее надо срочно спасать и…
Эксперты дали советы по правильному выбору троса для буксировки…
Просмотреть все новости