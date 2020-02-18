Елена Степаненко отреагировала на слухи о беременности Татьяны Брухуновой
Российские СМИ недавно начали распространять неподтвержденную информацию о том, что Татьяна Брухунова и Евгений Петросян ожидают рождения первенца. Елена Степаненко отреагировала на слухи о беременности ассистентки юмориста.
Не успели утихнуть слухи о предположительной свадьбе Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой, как помощницу начали подозревать и в беременности от 74-летнего комика. По этому поводу также высказалась бывшая супруга руководителя "Кривого зеркала" Елена Степаненко во время эфира телепередачи «Пусть говорят». Артистка вполне сдержанно прокомментировала подобные новости и не позволила себе негативных ремарок в сторону ассистентки экс-возлюбленного. «Это хорошо», — ответила Степаненко на вопрос от ведущего программы.
Стоит отметить, что Петросян предпочитает держать свою личную жизнь в тайне и до сих пор официально не подтвердил, но и не опровергнул факт бракосочетания с Брухуновой. Более того, любые спекуляции на собственных отношениях вызывают у артиста бурную реакцию. Это подтверждается недавними словами в сторону вышеупомянутого ток-шоу, участников и создателей которого Петросян обвинил во лжи и клевете. Брухунова днями ранее тоже сообщала, что «устала от публичности» и даже раздумывает над удалением собственных профилей из соцсетей.
Не успели утихнуть слухи о предположительной свадьбе Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой, как помощницу начали подозревать и в беременности от 74-летнего комика. По этому поводу также высказалась бывшая супруга руководителя "Кривого зеркала" Елена Степаненко во время эфира телепередачи «Пусть говорят». Артистка вполне сдержанно прокомментировала подобные новости и не позволила себе негативных ремарок в сторону ассистентки экс-возлюбленного. «Это хорошо», — ответила Степаненко на вопрос от ведущего программы.
Стоит отметить, что Петросян предпочитает держать свою личную жизнь в тайне и до сих пор официально не подтвердил, но и не опровергнул факт бракосочетания с Брухуновой. Более того, любые спекуляции на собственных отношениях вызывают у артиста бурную реакцию. Это подтверждается недавними словами в сторону вышеупомянутого ток-шоу, участников и создателей которого Петросян обвинил во лжи и клевете. Брухунова днями ранее тоже сообщала, что «устала от публичности» и даже раздумывает над удалением собственных профилей из соцсетей.