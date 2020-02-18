Британский психолог сообщила, что низкокалорийные диеты вызывают агрессию и депрессию





В рамках научной работы было проведено длительное наблюдение за 24 847 мужчинами и женщинами среднего возраста. Половина участников мониторинга ограничивала количество калорий в рационе, чтобы снизить массу тела. Однако специалисты отметили, что те, кто предпочитал диеты, думая, что заботятся о своем здоровье, наоборот, повысили риск болезней сердечно-сосудистой системы и даже смерти.Кэролайн Камау объяснила причину такой реакции организма. Она утверждает, что уровень холестерина неразрывно связан с уровнем серотонина в крови. Если человек чрезмерно снижает уровень жиров с помощью низкокалорийных диет, соответственно будет дефицит и гормона «радости». Ввиду этого повышается нервозность, подавленность, возникают приступы агрессии, а также апатия и глубокая депрессия. Эмоциональные факторы не могут ни сказаться на физическом здоровье, что в свою очередь повышает вероятность опасных патологий и преждевременной смерти.В заключение психолог поделилась рекомендациями, как поддерживать нормальный вес и не ограничивать себя в калориях. По словам Кэролайн Камау, необходимо исключить транс-жиры, например, мучные и кондитерские изделия, а добавить в свой рацион омега-3 и насыщенные пептиды из рыбы, орехов, семян и оливкового масла. Такие продукты улучшат обмен веществ, поспособствуют усвоению витаминов и не отразятся на фигуре.