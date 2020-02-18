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Травматолог-ортопед: Привычка хрустеть суставами опасна для здоровья

Хруст пальцами и шеей обеспечивает ускоренное старение суставов. Травматолог-ортопед Константин Терновой пояснил, почему это опасно, а также дал советы по избавлению от вредной привычки.

Напряжение мышц - одна из причин, приводящая к возникновению желания похрустеть. Это может привести к более раннему их износу и возникновению артроза. Старение двигательного аппарата ускорится примерно на два десятка лет. Если человек выполняет данные действия несколько раз на день, то это уже признак двигательного невроза, который роднит эту привычку с покусыванием ногтей в моменты стресса. В первом случае на помощь придут сеансы массажа, которые призваны снять хроническое напряжение мышц, а во втором необходимо посетить психиатра и провериться на предмет наличия невроза.

Ранее медики перечислили продукты питания, которые помогут сохранить здоровые суставы.

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Наука
Добавил: Пятыго Илья Сегодня, 09:36

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