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Участница "Дом-2" Ксения Шаповал отпровергла обвинения в смене пола

Ксения Шаповал развенчала информацию о том, что её половая принадлежность является результатом операции.
Участница "Дом-2" Ксения Шаповал отпровергла обвинения в смене пола

Не так давно начали появляться слухи, что Ксения Шаповал родилась мальчиком, которого звали Николай. Как обоснование, предъявлялись фотографии некоего юного мужчины, который очень походит на участницу телепроекта.

На своей странице в социальной сети девушка с возмущением написала, что конечно ожидала негатива в свой адрес на волне популярности. Но снимки, которыми оперируют разоблачители, являются фотографиями её брата.

Для подтверждения этих слов Ксения Шаповал опубликовала старые домашние фото, где она находится рядом с братом в разные годы.



Она согласилась, что на подобные выводы могли навести низкий тембр её голоса и не совсем милая внешность. Шаповал напомнила разоблачителям, что она вполне живой человек и испытывает в связи с публикацией глубокое разочарование и боль. Но обещает непременно и впредь не позволять себя унижать и сразу давать отпор обидчикам.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 09:13

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