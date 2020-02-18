Okko представил компактную 4K-приставку для телевизора
Okko, являющийся дочкой Сбербанка, представил компактную 4K-приставку для телевизора. Сведения озвучил официальный представитель онлайн-кинотеатра.
Медиаприставка, снабженная системой голосового поиска под названием Smart Box, работает при подключении через HDMI-разъем. Устройство сочетается со старыми и новыми моделями Smart TV, позволяя просматривать любой контент с ресурсов YouTube, Okko и 160 каналов без специальной антенны. Данная возможность предоставляется пользователям разработчиками «Смотрешки» - компанией LifeStream.
Разработкой приставки и программного обеспечения занимались специалисты SberDevice. Okko будет реализовываться через маркетплейс «Беру» с 18 февраля. Стоимость устройства составляет 1490 рублей. В цену включена 3-месячная подписка на пакет Лайт». Доступ к 20 российским каналам предоставляется бесплатно.
Медиаприставка, снабженная системой голосового поиска под названием Smart Box, работает при подключении через HDMI-разъем. Устройство сочетается со старыми и новыми моделями Smart TV, позволяя просматривать любой контент с ресурсов YouTube, Okko и 160 каналов без специальной антенны. Данная возможность предоставляется пользователям разработчиками «Смотрешки» - компанией LifeStream.
Разработкой приставки и программного обеспечения занимались специалисты SberDevice. Okko будет реализовываться через маркетплейс «Беру» с 18 февраля. Стоимость устройства составляет 1490 рублей. В цену включена 3-месячная подписка на пакет Лайт». Доступ к 20 российским каналам предоставляется бесплатно.
«Мы создали для россиян доступную медиаприставку. Благодаря слаженной работе нескольких подразделений Сбербанка, вы сможете насладиться качественным телевизионным контентом. Интерфейс прост и понятен, поэтому он понравится даже гражданам, не привыкшим к сложной системе поиска», - рассказала Яна Бардинцева, управляющий директор Okko.
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Добавил: Джанабилова Татьяна Сегодня, 09:12