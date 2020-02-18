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Звезда «Клона» Лусиано Шафир резко постарел из-за долгов и смерти отца

Лусиано Шафир, сыгравший в «Клоне» супруга Жади, красавчика Зейна, резко постарел. Причиной стали крупные семейные долги и смерть отца. Пережить тяжелый период актеру помогли жена и дети.
Звезда «Клона» Лусиано Шафир резко постарел из-за долгов и смерти отца

В 2017 году Шафир похоронил отца Габриэля, скончавшегося от рака простаты. Актер тяжело переживал кончину близкого человека, поэтому взял перерыв в карьере. Сейчас знаменитость в основном работает только в театре, но в этом году должна состояться и премьера одного телевизионного проекта с его участием.

Отец оставил сыну огромные долги. Банки потребовали, чтобы Шафир вернул несколько миллионов реалов, но у него не было таких денег. В конце января счета матери актера Бет заблокировали, поэтому она живет только на гонорар, положенный ей за участие в съемках реалити-шоу, рассказывающем о знаменитом клане.
«Проблемы я решаю только с адвокатом, но в реалити мы немного расскажем о ходе разбирательства. Мне не о чем плакать, грустить я не люблю, поэтому стараюсь обращать внимание только на позитивные моменты», - цитирует «СтарХит» 51-летнего Шафира.

Поклонники заметили, как их кумир постарел за последние несколько лет. Многие уверены, что причина кроется в постоянном стрессе. Актер не боится возрастных изменений, поскольку привык впечатлять людей не внешними данными, а талантом.

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Добавил: Джанабилова Татьяна Сегодня, 09:18

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