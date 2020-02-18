Жизнь после проекта: Как "Дом-2" помог участникам стать звездами
Когда телепроект «Дом-2» заканчивается для участников, некоторые продолжают жить своей обычной жизнью, другие же превращаются в успешных и обеспеченных людей, невзирая на молодой возраст.
Бывшая участница, а за тем ведущая телестройки Ольга Бузова стала в 2019 году одной из самых успешных и богатых звезд России. Forbes оценил её доход в $4,4 миллиона.
Бузова работает в проекте, гастролирует с концертами по стране и успешно зарабатывает в Instagram.
Сергей и Дарья Пынзарь являются, пожалуй, самой крепкой парой из образовавшихся на проекте. Как пишет Сергей на своей странице в Instagram, они успешно занимаются строительным бизнесом, а также владеют магазином одежды.
Нелли Ермолаева после того, как покинула проект, также занялась бизнесом. Она владеет караоке-баром и салоном красоты, успела побывать ведущей на одном из музыкальных телеканалов.
В Instagram Виктории Бони уже больше шести миллионов подписчиков. Бывшая участница делится с ними фотографиями нарядов, украшений и снимками с отдыха за границей. Помимо рекламы в Instagram девушка также продает собственную одежду.
Бывшая участница, а за тем ведущая телестройки Ольга Бузова стала в 2019 году одной из самых успешных и богатых звезд России. Forbes оценил её доход в $4,4 миллиона.
Бузова работает в проекте, гастролирует с концертами по стране и успешно зарабатывает в Instagram.
Сергей и Дарья Пынзарь являются, пожалуй, самой крепкой парой из образовавшихся на проекте. Как пишет Сергей на своей странице в Instagram, они успешно занимаются строительным бизнесом, а также владеют магазином одежды.
Нелли Ермолаева после того, как покинула проект, также занялась бизнесом. Она владеет караоке-баром и салоном красоты, успела побывать ведущей на одном из музыкальных телеканалов.
В Instagram Виктории Бони уже больше шести миллионов подписчиков. Бывшая участница делится с ними фотографиями нарядов, украшений и снимками с отдыха за границей. Помимо рекламы в Instagram девушка также продает собственную одежду.