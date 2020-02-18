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Названы 5 знаковых ролей именинника Джона Траволты

18 февраля Джон Траволта отмечает 66-летие. В честь дня рождения актера названы 5 его самых знаковых ролей, повлиявших на карьеру.
Названы 5 знаковых ролей именинника Джона Траволты

Лидером рейтинга стал мюзикл «Лихорадка субботнего вечера», превративший Траволту в кумира всей молодежи США. Роль обычного работяги, танцующего по выходным диско, позволила актеру стать обладателем «Оскара».

Экранизация бродвейского мюзикла «Бриолин» рассказала о жизни в США в 50-е. В эти годы люди носили прически, заглаженные бриолином, ездили на кабриолетах и наслаждались веселой музыкой. Саундтрек к картине, записанный Траволтой, 20 раз становился платиновым.

В «Криминальном чтиве», оказавшемся на третьем месте, знаменитость исполнил роль Винсента Вега. Изначально Тарантино хотел сделать главным героем Майкла Мэдсена, но из-за его занятости в других проектах отдал предпочтение Траволте.

В триллере «Без лица» актер работал в команде с Николасом Кейджем. Сюжет фильма Джона Ву рассказывает об агенте ФБР, поменявшимся лицом с заклятым врагом. Главные роли пророчили Арнольду Шварценеггеру и Сильвестру Сталлоне, но по неизвестной причине режиссер передумал.

На последнем месте оказалась «Рыба-меч», снятая Домиником Сеной. Траволта сыграл харизматичного шпиона, попросившего хакера взломать систему безопасности нужной ему компьютерной сети.

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Культура / Важно
Добавил: Джанабилова Татьяна Сегодня, 08:59

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