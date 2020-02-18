"Куда бабке беременеть?": Мать Гогена Солнцева против беременности его жены-пенсионерки
Актер и радиоведущий Гоген Солнцев без шуток заявил, что хочет стать родителем. Ребенка, как он считает, должна родить ему его крайне немолодая супруга Екатерина. Он не смущается даже от того факта, что детородный возраст Екатерины давно позади, а она физически не сможет выносить и родить детей. Мать бывшего участника «Дом-2» выступила против такого развития событий.
Гоген Солнцев придумал выход из этого положения. Он заявил, что существуют нелегальные операции, в ходе которых женщине пересаживают матку, и это должно дать возможность Екатерине стать матерью. Кроме этого супруги заявили, что у них уже есть донор.
Надо признать, что близкие семейной пары не желают радоваться их идее. Так, мать Гогена Солнцева совершенно не в восторге от идеи сына заводить детей от женщины пенсионного возраста. Ведь кроме возраста не является секретом, что Екатерина Терешкович борется с алкоголизмом. Людмила Кравцова не уверена, что Екатерина в принципе сможет произвести на свет здоровое дитя.
Гоген Солнцев придумал выход из этого положения. Он заявил, что существуют нелегальные операции, в ходе которых женщине пересаживают матку, и это должно дать возможность Екатерине стать матерью. Кроме этого супруги заявили, что у них уже есть донор.
Надо признать, что близкие семейной пары не желают радоваться их идее. Так, мать Гогена Солнцева совершенно не в восторге от идеи сына заводить детей от женщины пенсионного возраста. Ведь кроме возраста не является секретом, что Екатерина Терешкович борется с алкоголизмом. Людмила Кравцова не уверена, что Екатерина в принципе сможет произвести на свет здоровое дитя.
«Но кого может родить эта старуха? ... Куда бабке беременеть? Сыну надо бросить эту овцу, найти себе нормальную девушку и создать с ней полноценную семью. ...Рожать в ее возрасте — это смешно!» - сказала в интервью мама Гогена Солнцева.