"Куда бабке беременеть?": Мать Гогена Солнцева против беременности его жены-пенсионерки

«Но кого может родить эта старуха? ... Куда бабке беременеть? Сыну надо бросить эту овцу, найти себе нормальную девушку и создать с ней полноценную семью. ...Рожать в ее возрасте — это смешно!» - сказала в интервью мама Гогена Солнцева.





Гоген Солнцев придумал выход из этого положения. Он заявил, что существуют нелегальные операции, в ходе которых женщине пересаживают матку, и это должно дать возможность Екатерине стать матерью. Кроме этого супруги заявили, что у них уже есть донор.Надо признать, что близкие семейной пары не желают радоваться их идее. Так, мать Гогена Солнцева совершенно не в восторге от идеи сына заводить детей от женщины пенсионного возраста. Ведь кроме возраста не является секретом, что Екатерина Терешкович борется с алкоголизмом. Людмила Кравцова не уверена, что Екатерина в принципе сможет произвести на свет здоровое дитя.