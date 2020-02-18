Аналитик спогнозировал максимально возможный курс доллара
Аналитик Илья Григорьев из ИК «Иволга Капитал» спрогнозировал максимально возможный курс доллара. Сейчас валютный и фондовый рынок находятся в суперпозиции.
Эксперт считает, что настроения на торгах становятся все более пессимистичными, но это не мешает рынкам демонстрировать рост. Сейчас тяжело сказать, что действует на котировки – позитивная макроэкономическая ситуация в развивающихся странах или коронавирус. Увеличение продолжается вне зависимости от факторов. Вероятно, игроки сохранят такое поведение в течение месяца.
Последний месяц рубль ослабил свои позиции из-за давления Запада. Сейчас внешнее влияние становится менее заметным, поэтому доллар достигнет максимум в 64 доллара в течение недели, а потом курс может пойти на спад. Евро, достигший минимума за последний год, удержится на уровне 68-69 рублей. Без отсутствия благоприятного новостного фонда по национальной валюте ожидать его дальнейшего снижения не стоит.
Эксперт считает, что настроения на торгах становятся все более пессимистичными, но это не мешает рынкам демонстрировать рост. Сейчас тяжело сказать, что действует на котировки – позитивная макроэкономическая ситуация в развивающихся странах или коронавирус. Увеличение продолжается вне зависимости от факторов. Вероятно, игроки сохранят такое поведение в течение месяца.
Последний месяц рубль ослабил свои позиции из-за давления Запада. Сейчас внешнее влияние становится менее заметным, поэтому доллар достигнет максимум в 64 доллара в течение недели, а потом курс может пойти на спад. Евро, достигший минимума за последний год, удержится на уровне 68-69 рублей. Без отсутствия благоприятного новостного фонда по национальной валюте ожидать его дальнейшего снижения не стоит.
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Добавил: Джанабилова Татьяна Сегодня, 08:33