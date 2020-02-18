Аналитик спогнозировал максимально возможный курс доллара





Эксперт считает, что настроения на торгах становятся все более пессимистичными, но это не мешает рынкам демонстрировать рост. Сейчас тяжело сказать, что действует на котировки – позитивная макроэкономическая ситуация в развивающихся странах или коронавирус. Увеличение продолжается вне зависимости от факторов. Вероятно, игроки сохранят такое поведение в течение месяца.Последний месяц рубль ослабил свои позиции из-за давления Запада. Сейчас внешнее влияние становится менее заметным, поэтому доллар достигнет максимум в 64 доллара в течение недели, а потом курс может пойти на спад. Евро, достигший минимума за последний год, удержится на уровне 68-69 рублей. Без отсутствия благоприятного новостного фонда по национальной валюте ожидать его дальнейшего снижения не стоит.