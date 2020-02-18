"Чтобы лишний раз оказаться на телеканале": Алена Водонаева обвиняет "рыжего из Иванушек" в пиаре
Имя Андрея Григорьева-Апполонова опять привлекло внимание журналистов из-за заявления продюсера Олеси Сазыкиной, что отцом её сына Германа является «экс-Иванушка». Сам артист решительно отрицает эту версию, его друзья и близкие родственники также отвергают эту информация. Не так давно Григорьев-Апполонов добился доказательств своей правоты. Артист сдал тест ДНК и официально засвидетельствовал, что не является родственником этому мальчику. Прокомментировать ситуацию решила Алена Водонаева.
Певец всем дал понять, что Олеся Сазыкина решила просто повысить свою популярность. Хотя бывшая участница и ведущая Алена Водонаева предположила, что Андрей Григорьев-Апполонов так же получил свою порцию пиара. Водонаева заметила, что поднятый шум вокруг сына Сазыкиной нужен был и музыканту, поэтому он стал громко в нем участвовать.
Алена Водонаева сравнила Григорьева-Апполонова и Тимура Батрутдинова. Не так давно обнаружилась девушка, которая назвалась дочерью комика и ведущего, но так как Батрутдинов не стал комментировать это заявление, оно быстро забылось.
Певец всем дал понять, что Олеся Сазыкина решила просто повысить свою популярность. Хотя бывшая участница и ведущая Алена Водонаева предположила, что Андрей Григорьев-Апполонов так же получил свою порцию пиара. Водонаева заметила, что поднятый шум вокруг сына Сазыкиной нужен был и музыканту, поэтому он стал громко в нем участвовать.
«Зачем... идти на ток-шоу, если ты уверен, что это провокация сумасбродной фанатки? ... ради того, чтобы это обсуждали и чтобы лишний раз оказаться в прайм-тайме центральных телеканалов», - сообщила Водонаева для портала «7дней».
Алена Водонаева сравнила Григорьева-Апполонова и Тимура Батрутдинова. Не так давно обнаружилась девушка, которая назвалась дочерью комика и ведущего, но так как Батрутдинов не стал комментировать это заявление, оно быстро забылось.