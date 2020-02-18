"Чтобы лишний раз оказаться на телеканале": Алена Водонаева обвиняет "рыжего из Иванушек" в пиаре

«Зачем... идти на ток-шоу, если ты уверен, что это провокация сумасбродной фанатки? ... ради того, чтобы это обсуждали и чтобы лишний раз оказаться в прайм-тайме центральных телеканалов», - сообщила Водонаева для портала «7дней».





Певец всем дал понять, что Олеся Сазыкина решила просто повысить свою популярность. Хотя бывшая участница и ведущая Алена Водонаева предположила, что Андрей Григорьев-Апполонов так же получил свою порцию пиара. Водонаева заметила, что поднятый шум вокруг сына Сазыкиной нужен был и музыканту, поэтому он стал громко в нем участвовать.Алена Водонаева сравнила Григорьева-Апполонова и Тимура Батрутдинова. Не так давно обнаружилась девушка, которая назвалась дочерью комика и ведущего, но так как Батрутдинов не стал комментировать это заявление, оно быстро забылось.