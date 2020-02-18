Ольга Бузова пожалела денег на черную икру из-за цены
Бывшая участница и ведущая телепроекта Ольга Бузова разочаровала подписчиков собственным поступком в аэропорту. Популярная певица показала себя совсем не в положительном свете, в тот момент, когда знаменитости предложили купить вовсе недешевое лакомство - черную икру.
Этот ролик Бузова выложила в своем Instagram-аккаунте. Видео снято перед новой поездкой в зале аэропорта. К ней обратилась сотрудница авиаперевозчика и предложила показать подписчикам, а также продегустировать элитный деликатес. Ольга Бузова ответила согласием, но затем, когда ей рекомендовали купить полную банку, она отказалась. Певица ответила, что для того, чтобы полностью понять вкус черной икры, она должна съесть полную банку, а стоимость такого удовольствия 7700 рублей.
Бузова объяснила свой отказ тем, что немногие из её фолловеров могут такое себе позволить. Именно эта причина отказа показалась её подписчикам неискренней. Нашлись и такие подписчики, которые предположили, что певице просто стало жаль таких денег, а слова о подписчиках были удобной отговоркой.
Этот ролик Бузова выложила в своем Instagram-аккаунте. Видео снято перед новой поездкой в зале аэропорта. К ней обратилась сотрудница авиаперевозчика и предложила показать подписчикам, а также продегустировать элитный деликатес. Ольга Бузова ответила согласием, но затем, когда ей рекомендовали купить полную банку, она отказалась. Певица ответила, что для того, чтобы полностью понять вкус черной икры, она должна съесть полную банку, а стоимость такого удовольствия 7700 рублей.
Бузова объяснила свой отказ тем, что немногие из её фолловеров могут такое себе позволить. Именно эта причина отказа показалась её подписчикам неискренней. Нашлись и такие подписчики, которые предположили, что певице просто стало жаль таких денег, а слова о подписчиках были удобной отговоркой.