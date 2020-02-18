Мария Погребняк рассказала о самом дорогом подарке мужа

«Самым дорогим моим украшением стало обручальное кольцо. Если честно, не знаю, сколько оно стоит. Когда его увидела, испытала шок от такого массивного бриллианта. Такие аксессуары в простом магазине не купишь, их делают только на заказ», - поделилась Погребняк.



