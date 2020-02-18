Мария Погребняк рассказала о самом дорогом подарке мужа
Мария Погребняк рассказала о самом дорогом подарке, полученном от мужа Павла. Футболист в честь предстоящей свадьбы преподнес избраннице обручальное кольцо с огромным бриллиантов в 10 карат.
Спортсмен и модель встречались восемь лет. В 2006 году пара обвенчалась, а в 2009 году оформила отношения в ЗАГСе. Пышное торжество состоялось только спустя пять лет, так как чета Погребняк хотела организовать идеальную свадьбу, передает «Телепрограмма».
Ранее Погребняк призналась в любви Ольге Бузовой. Модель обещала, что никому не даст в обиду ведущую проекта «Дом-2».
«Самым дорогим моим украшением стало обручальное кольцо. Если честно, не знаю, сколько оно стоит. Когда его увидела, испытала шок от такого массивного бриллианта. Такие аксессуары в простом магазине не купишь, их делают только на заказ», - поделилась Погребняк.
Спортсмен и модель встречались восемь лет. В 2006 году пара обвенчалась, а в 2009 году оформила отношения в ЗАГСе. Пышное торжество состоялось только спустя пять лет, так как чета Погребняк хотела организовать идеальную свадьбу, передает «Телепрограмма».
Ранее Погребняк призналась в любви Ольге Бузовой. Модель обещала, что никому не даст в обиду ведущую проекта «Дом-2».