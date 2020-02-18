АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые связали воздействие бытовой химии с астмой у…
EUR 68.62 USD 63.31
Курс валют на 18.02.2020

"Она не беременна": Таролог Александр Кинжинов уличил Анну Седокову во лжи

Таролог Александр Кинжинов уличил Анну Седокову во лжи и заявил, что многодетная мама не беременна, несмотря на то, что всячески пытается подогревать об этом слухи. Он заявил, в будущем возможно появления малыша, однако сейчас ещё рано об этом говорить.

Александр Кинжинов попробовал раскрыть тайну беременности Анны Седоковой и заявил, что не видит в ближайшем будущем у неё и её возлюбленного Яниса Тимма появления ребёнка. Он считает, что таким образом исполнительница решила привлечь к себе внимание и подогреть интерес к своему творчеству. Однако не стал исключать появления четвертого малыша. По словам таролога, со стороны знаменитости это выглядит как кокетство, за счёт которого она пытается выставить себя в выгодном свете, чтобы о ней говорили. Кинжинов сообщил, несмотря на неоднозначные слухи певица не находится в «интересном положении». Об этом он узнал разложив карты Таро.

Ранее исполнительница на своей странице в Instagram спровоцировала слухи о своей четвёртой беременности, опубликовав размышления о сложностях материнства. У одного из её подписчиков возник вопрос - не беременна ли она снова. Она ответила утвердительно и рассказала, что вместе с возлюбленным Янисом Тимма ожидает малыша. Позднее певица вместе с избранником посетила вечеринку по случаю рейтинга журнала GQ «100 самых стильных мужчин». Для выхода в свет она выбрала приталенное платье и подчеркнула плоский живот поясом за 83 тысячи рублей.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 08:10

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
На тестах в Европе замечен новый хэтчбек Dacia Sandero…
Цой, Мясников и Проклова в День пельменей раскрыли секреты приготовления…
Авиаполк ЮВО получил партию новых штурмовиков…
Toyota и Mazda объединились для создания новых моделей Crown и Mark…
Ирина Агибалова рассказала о непростых отношениях в семье Ольги…
Ученые: Зачатые с помощью ЭКО дети имеют высокий риск смерти в первые недели…
«Пенсию еще не оформляла»: Арина Шарапова сообщила, что живет без государственных…
Британский психолог сообщила, что низкокалорийные диеты вызывают агрессию и…
Елена Степаненко отреагировала на слухи о беременности Татьяны…
Ученые связали воздействие бытовой химии с астмой у…
Травматолог-ортопед: Привычка хрустеть суставами опасна для…
Врачи: Употребление сала по утрам укрепляет…
Полина Диброва о самочувствии мужа: «Дмитрий оказался сильным…
Звезда «Клона» Лусиано Шафир резко постарел из-за долгов и смерти…
Участница "Дом-2" Ксения Шаповал отпровергла обвинения в смене…
Okko представил компактную 4K-приставку для…
Жизнь после проекта: Как "Дом-2" помог участникам стать…
Названы 5 знаковых ролей именинника Джона…
WWF: Проблемы с экологией обернутся для мира многомиллиардными…
"Куда бабке беременеть?": Мать Гогена Солнцева против беременности его…
"Чтобы лишний раз оказаться на телеканале": Алена Водонаева обвиняет "рыжего из Иванушек" в…
Аналитик спогнозировал максимально возможный курс…
Ольга Бузова пожалела денег на черную икру из-за…
Мария Погребняк рассказала о самом дорогом подарке…
"Она не беременна": Таролог Александр Кинжинов уличил Анну Седокову во…
Кардиолог Хоссам Фаузи заявил, что атеросклероз не является следствием общего уровня…
Дана Борисова о неприязни к Анастасии Волочковой: «Ее надо срочно спасать и…
Эксперты дали советы по правильному выбору троса для буксировки…
Просмотреть все новости