"Она не беременна": Таролог Александр Кинжинов уличил Анну Седокову во лжи
Таролог Александр Кинжинов уличил Анну Седокову во лжи и заявил, что многодетная мама не беременна, несмотря на то, что всячески пытается подогревать об этом слухи. Он заявил, в будущем возможно появления малыша, однако сейчас ещё рано об этом говорить.
Александр Кинжинов попробовал раскрыть тайну беременности Анны Седоковой и заявил, что не видит в ближайшем будущем у неё и её возлюбленного Яниса Тимма появления ребёнка. Он считает, что таким образом исполнительница решила привлечь к себе внимание и подогреть интерес к своему творчеству. Однако не стал исключать появления четвертого малыша. По словам таролога, со стороны знаменитости это выглядит как кокетство, за счёт которого она пытается выставить себя в выгодном свете, чтобы о ней говорили. Кинжинов сообщил, несмотря на неоднозначные слухи певица не находится в «интересном положении». Об этом он узнал разложив карты Таро.
Ранее исполнительница на своей странице в Instagram спровоцировала слухи о своей четвёртой беременности, опубликовав размышления о сложностях материнства. У одного из её подписчиков возник вопрос - не беременна ли она снова. Она ответила утвердительно и рассказала, что вместе с возлюбленным Янисом Тимма ожидает малыша. Позднее певица вместе с избранником посетила вечеринку по случаю рейтинга журнала GQ «100 самых стильных мужчин». Для выхода в свет она выбрала приталенное платье и подчеркнула плоский живот поясом за 83 тысячи рублей.
Александр Кинжинов попробовал раскрыть тайну беременности Анны Седоковой и заявил, что не видит в ближайшем будущем у неё и её возлюбленного Яниса Тимма появления ребёнка. Он считает, что таким образом исполнительница решила привлечь к себе внимание и подогреть интерес к своему творчеству. Однако не стал исключать появления четвертого малыша. По словам таролога, со стороны знаменитости это выглядит как кокетство, за счёт которого она пытается выставить себя в выгодном свете, чтобы о ней говорили. Кинжинов сообщил, несмотря на неоднозначные слухи певица не находится в «интересном положении». Об этом он узнал разложив карты Таро.
Ранее исполнительница на своей странице в Instagram спровоцировала слухи о своей четвёртой беременности, опубликовав размышления о сложностях материнства. У одного из её подписчиков возник вопрос - не беременна ли она снова. Она ответила утвердительно и рассказала, что вместе с возлюбленным Янисом Тимма ожидает малыша. Позднее певица вместе с избранником посетила вечеринку по случаю рейтинга журнала GQ «100 самых стильных мужчин». Для выхода в свет она выбрала приталенное платье и подчеркнула плоский живот поясом за 83 тысячи рублей.