Дана Борисова о неприязни к Анастасии Волочковой: «Ее надо срочно спасать и помогать»





По словам знаменитости, танцовщица тоже ее ненавидит. При этом Дана Борисова заявила, что артистку нужно немедленно спасать, поскольку у нее наблюдаются явные проблемы со спиртными напитками. Светская львица добавила, что ее коллега по творческому цеху посещает различные шоу в нетрезвом состоянии, а поведение Анастасии Волочковой напоминает ведущей саму себя несколько лет назад., - отметила журналистка. Как сказала представительница шоу-бизнеса, они не общаются со звездой на протяжении нескольких лет, а их представители в курсе всех событий, в связи с чем подбирают эфиры так, чтобы избежать конфликтов.Борисова рассказала, как во время одной из передач ее попросили покинуть студию, так как в ней должна была появиться балерина. Однако телеведущей заплатили за этого немалые деньги. Кроме этого, светская львица сравнила состояние Волочковой со своим, когда сама несколько лет назад страдала от наркотической и алкогольной зависимости, находясь на реабилитации в клинике.