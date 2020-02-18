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Дана Борисова о неприязни к Анастасии Волочковой: «Ее надо срочно спасать и помогать»

Дана Борисова в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» высказалась о своей неприязни к Анастасии Волочковой. Как считает телеведущая, балерина страдает алкогольной зависимостью.
Дана Борисова о неприязни к Анастасии Волочковой: «Ее надо срочно спасать и помогать»

По словам знаменитости, танцовщица тоже ее ненавидит. При этом Дана Борисова заявила, что артистку нужно немедленно спасать, поскольку у нее наблюдаются явные проблемы со спиртными напитками. Светская львица добавила, что ее коллега по творческому цеху посещает различные шоу в нетрезвом состоянии, а поведение Анастасии Волочковой напоминает ведущей саму себя несколько лет назад. «Она сидит дома и почти никуда не выходит», - отметила журналистка. Как сказала представительница шоу-бизнеса, они не общаются со звездой на протяжении нескольких лет, а их представители в курсе всех событий, в связи с чем подбирают эфиры так, чтобы избежать конфликтов.

Борисова рассказала, как во время одной из передач ее попросили покинуть студию, так как в ней должна была появиться балерина. Однако телеведущей заплатили за этого немалые деньги. Кроме этого, светская львица сравнила состояние Волочковой со своим, когда сама несколько лет назад страдала от наркотической и алкогольной зависимости, находясь на реабилитации в клинике.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 07:00

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