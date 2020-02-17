Высокий уровень домашнего насилия связали с частыми смертями от диабета





Согласно данным ВОЗ, во всем мире каждая третья женщина хотя бы единожды подвергалась сексуальному или физическому насилию со стороны партнера, а 38% смертей в результате физической расправы совершались их возлюбленными. Медики подчеркивают, что нездоровая обстановка дома влияет на многие аспекты здоровья и жизни. Недавно выяснилось, что дети женщин, подвергающихся насилию во время беременности, рождались с более низким уровнем интеллекта. Также у пострадавших чаще возникает риск развития сердечных недугов, расстройств метаболизма, что ведет к повышению смертности. Однако подобные проекты имеют ограничения, например, проводятся с небольшой выборкой и чаще в странах третьего мира.Автор нового эксперимента Кришнарая Нирантаракумар оценила риски развития опасных недугов и повышенного риска преждевременной смерти у бывших жертв домашнего насилия. Ученые проанализировали данные о 18, 5 тыс. пациентов, которые лечились в клиниках больниц Великобритании с 1995 по 2017 год из-за партнера-деспота. К каждой участнице была подобрана женщина того же возраста, подобным индексом массы тела, социальным статусом и другими характеристиками, но не подвергающиеся насилию. Эксперты сравнили смертность, наличие сердечно-сосудистых заболеваний, гипертонии и диабета второго типа между двумя группами. Оказалось, что пережитая тирания связана с повышением риска развития многих заболеваний, в частности, сердца 31% и диабета на 51%. Среди них также на 44% чаще умирали преждевременно от разных причин.Для полного подтверждения данной связи авторы исследования намерены провести более подробное исследование. Также ученые заинтересовались в биологическом механизме такой реакции.