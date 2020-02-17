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Радиоведущая Алиса Селезнева: «Гнева Бородиной боюсь, вдруг Шантик уже натренирован на команду «фас!»

В Сети продолжают говорить о коте ведущей «Дом-2» Ксении Бородиной Шантике. Так, по этому поводу даже появилось немало шуток. Однако Алиса Селезнева отметила, что боится этого питомца, а вдруг семья Бородиной его уже натренировала на команду «фас».

Радиоведущая Алиса Селезнева: «Гнева Бородиной боюсь, вдруг Шантик уже натренирован на команду «фас!»

В интернете все больше набирает популярность вопрос о том, что делать с мужчиной, когда он не работает, а основной вид его деятельности - это дрессировка Шантика. Ситуацию прокомментировала и радиоведущая Алиса Селезнева. В частности, она отметила, что ей хотелось бы стать именно таким мужчиной, который может себе позволить валяться на диване и дрессировать домашних животных. Так, звезда радиоэфиров пожаловалась на тяжелые, по ее мнению, трудовые будни.

После Алиса Селезнева подчеркнула, что не хотела задеть чьи-либо чувства, а уж тем более, такой известной личности, как Ксения Бородина. Тем более, что ее кот Шантик уже может быть тренированным и знать такую команду, как «фас». Помимо этого, Алеся сказала, что эта фраза про кота уже просто ушла в народ.


В итоге на такую уловку попалась знаменитая ведущая Юлия Барановская, которая заявила, что мужчина обязан работать. Однако позже она извинилась перед Ксенией Бородиной сказав, что ни в коем случае не хотела задеть ее семью. На что ведущая проекта «Дом-2» Ксения Бородина сказала, что все понимает и не держит на нее зла.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 21:10

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