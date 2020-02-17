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Сын Елены Яковлевой Денис Шальных украсил свое тело двумя новыми татуировками

Сын актрисы Елены Яковлевой украсил свое тело двумя новыми татуировками. Денис Шальных отметил в Instagram, что набил портреты “интересных молодых людей”, а размещены они на ягодицах.

Денис Шальных объяснил, что исключил собственную кожу и мясо из меню “разборчивых каннибалов”. Однако это не мешает ему “пожирать” самого себя, несмотря на плохой вкус. На правой ягодице сына Елены Яковлевой теперь красуется портрет мужчины с черными глазами, а рядом нарисован укус, оставленный явно человеческой челюстью. С левой стороны изображен блондин с надписью “голодный”. Некоторое время назад поклонники были уверены, что Шальных избавился от своей страсти к татуировкам, поскольку начал сводить некоторые, но оказалось, что у него осталось свободное место для новых рисунков.

Также наследник актрисы часто ходит в тренажерный зал, а не так давно он планировал избавиться от лишних 6 кг. При росте 187 см он весил 96 кг, но при этом не соблюдает диету и много тренируется.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 20:50

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