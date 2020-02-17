Сын Елены Яковлевой Денис Шальных украсил свое тело двумя новыми татуировками





Денис Шальных объяснил, что исключил собственную кожу и мясо из меню “разборчивых каннибалов”. Однако это не мешает ему “пожирать” самого себя, несмотря на плохой вкус. На правой ягодице сына Елены Яковлевой теперь красуется портрет мужчины с черными глазами, а рядом нарисован укус, оставленный явно человеческой челюстью. С левой стороны изображен блондин с надписью “голодный”. Некоторое время назад поклонники были уверены, что Шальных избавился от своей страсти к татуировкам, поскольку начал сводить некоторые, но оказалось, что у него осталось свободное место для новых рисунков.Также наследник актрисы часто ходит в тренажерный зал, а не так давно он планировал избавиться от лишних 6 кг. При росте 187 см он весил 96 кг, но при этом не соблюдает диету и много тренируется.