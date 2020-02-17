Писатель-сатирик Георгий Териков назвал дочь Евгения Петросяна Викторину "неблагодарной"
Писатель-сатирик Георгий Териков рассказал, что не мотря на все старания Евгения Петросяна самостоятельно воспитать дочь Викторину, она всё равно выросла неблагодарной. Он посетовал, что её семья даже начала делить имущество юмориста с Еленой Степаненко.
Георгий Териков рассказал, что юморист впервые связал себя узами брака в 1968 году. Через некоторое время в семье артиста и дочери актёра Владимира Кригера на свет появилась их общая дочь, которую назвали Викториной. Однако первой супруги вскоре не стало. Юморист самостоятельно воспитывал девочку. Ему приходилось брать её с собой на концерты, возить в США. По словам писателя, она этого не оценила и осталась неблагодарной. Петросян смог купить ей дом в США и даже помогал поднимать на ноги внуков, а в ответ наследница не стремится оказывать отцу помощь.
Сатирик отметил, что прочитал в газете о требованиях Викторины к Елене Степаненко, которая просит забыть о библиотеке. Териков сетует, почему у их семьи резко возник интерес к имуществу Петросяна, поскольку он ещё живой и делить наследство рано. Также заслуженный артист России рассказал, как в молодые годы создал для юмориста монолог, который чуть не уничтожил его карьеру юмориста. По его словам, названиями городов решили заменить нецензурные выражения. В Кремлевском зале прозвучала фраза «Конотоп несчастный», заставившая всех замолчать. В итоге, как позднее стало известно, фамилию Конотоп носил первый секретарь обкома партии.
Георгий Териков рассказал, что юморист впервые связал себя узами брака в 1968 году. Через некоторое время в семье артиста и дочери актёра Владимира Кригера на свет появилась их общая дочь, которую назвали Викториной. Однако первой супруги вскоре не стало. Юморист самостоятельно воспитывал девочку. Ему приходилось брать её с собой на концерты, возить в США. По словам писателя, она этого не оценила и осталась неблагодарной. Петросян смог купить ей дом в США и даже помогал поднимать на ноги внуков, а в ответ наследница не стремится оказывать отцу помощь.
Сатирик отметил, что прочитал в газете о требованиях Викторины к Елене Степаненко, которая просит забыть о библиотеке. Териков сетует, почему у их семьи резко возник интерес к имуществу Петросяна, поскольку он ещё живой и делить наследство рано. Также заслуженный артист России рассказал, как в молодые годы создал для юмориста монолог, который чуть не уничтожил его карьеру юмориста. По его словам, названиями городов решили заменить нецензурные выражения. В Кремлевском зале прозвучала фраза «Конотоп несчастный», заставившая всех замолчать. В итоге, как позднее стало известно, фамилию Конотоп носил первый секретарь обкома партии.