Писатель-сатирик Георгий Териков назвал дочь Евгения Петросяна Викторину "неблагодарной"





Георгий Териков рассказал, что юморист впервые связал себя узами брака в 1968 году. Через некоторое время в семье артиста и дочери актёра Владимира Кригера на свет появилась их общая дочь, которую назвали Викториной. Однако первой супруги вскоре не стало. Юморист самостоятельно воспитывал девочку. Ему приходилось брать её с собой на концерты, возить в США. По словам писателя, она этого не оценила и осталась неблагодарной. Петросян смог купить ей дом в США и даже помогал поднимать на ноги внуков, а в ответ наследница не стремится оказывать отцу помощь.Сатирик отметил, что прочитал в газете о требованиях Викторины к Елене Степаненко, которая просит забыть о библиотеке. Териков сетует, почему у их семьи резко возник интерес к имуществу Петросяна, поскольку он ещё живой и делить наследство рано. Также заслуженный артист России рассказал, как в молодые годы создал для юмориста монолог, который чуть не уничтожил его карьеру юмориста. По его словам, названиями городов решили заменить нецензурные выражения. В Кремлевском зале прозвучала фраза «Конотоп несчастный», заставившая всех замолчать. В итоге, как позднее стало известно, фамилию Конотоп носил первый секретарь обкома партии.