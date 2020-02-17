Инна Чурикова попала в больницу по неизвестной причине





В СМИ заинтересовались мнением Инны Чуриковой о пенсиях российских артистов, в связи с чем позвонили на ее личный номер. Однако она не смогла прокомментировать эту тему, отметив, что попросту не может разговаривать, находясь в больнице. Звезда отечественного кино не сообщила больше подробностей, поэтому не удалось узнать, был это плановый осмотр или госпитализация.Представители артистки пока не дали объяснение произошедшему. Как известно, Инна Чурикова сыграла во многих культовых советских фильмах, например, “Ширли-мырли”, “Благословите женщину”, “Тот самый Мюнхгаузен” и “Неуловимые мстители”.