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Звезда «Дом-2» Дмитрий Дмитренко: «Фашизмом я назвал происходящее на проекте»

Участник проекта «Дом-2» Дмитрий Дмитренко объяснил, почему ведет себя столь грубо по отношению к своим коллегам. Также Дмитренко, наконец, разъяснил, почему употребляет слово «фашизм» относительно проекта.

Звезда «Дом-2» Дмитрий Дмитренко: «Фашизмом я назвал происходящее на проекте»

Весь коллектив «Дом-2» просто шокирован тем, как ведет себя Дмитрий Дмитренко. Он позволяет себе различного рода грубости в адрес участников реалити. Совсем недавно Дмитрий отметил, что на телестройке против него организовали целую преступную группировку. А потом он и вовсе начал говорить, что его коллеги по проекту «Дом-2» фашисты.

Теперь же Дмитрий Дмитренко пояснил, что никого конкретного не имел ввиду. Просто вся ситуация, которая сложилась вокруг его семьи, ему как раз таки и кажется «фашизмом». Также Дмитрий Дмитренко подчеркнул, что у него не было намерений никого обидеть.


В итоге некоторые участники «Дом-2» решили, что Дмитрия Дмитренко, возможно, и вовсе избила его жена Ольга Рапунцель специально по пути в больницу, чтобы привлечь к своей семье излишнее внимание. Они уверены, что клан Рапунцель хотел сделать все, чтобы снять с себя ответственность за свое поведение.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 20:21

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