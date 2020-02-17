Звезда «Дом-2» Дмитрий Дмитренко: «Фашизмом я назвал происходящее на проекте»





Весь коллектив «Дом-2» просто шокирован тем, как ведет себя Дмитрий Дмитренко. Он позволяет себе различного рода грубости в адрес участников реалити. Совсем недавно Дмитрий отметил, что на телестройке против него организовали целую преступную группировку. А потом он и вовсе начал говорить, что его коллеги по проекту «Дом-2» фашисты.Теперь же Дмитрий Дмитренко пояснил, что никого конкретного не имел ввиду. Просто вся ситуация, которая сложилась вокруг его семьи, ему как раз таки и кажется «фашизмом». Также Дмитрий Дмитренко подчеркнул, что у него не было намерений никого обидеть.В итоге некоторые участники «Дом-2» решили, что Дмитрия Дмитренко, возможно, и вовсе избила его жена Ольга Рапунцель специально по пути в больницу, чтобы привлечь к своей семье излишнее внимание. Они уверены, что клан Рапунцель хотел сделать все, чтобы снять с себя ответственность за свое поведение.