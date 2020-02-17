Forbes прогнозирует создание в России нового атомного суперавианосца





Известно, на данный момент Россия на вооружении имеет лишь одно авианесущее судно, способное хоть приблизительно по характеристикам соперничать с подобными машинами, находящимися на вооружении США. При этом "Генерал Кузнецов", спущенный на воду и поставленный на боевое дежурство уже много лет назад, не имеет атомного двигателя и использует классические силовые установки. Его несложно увидеть с большого расстояния из-за высоко поднимающегося дыма. Кроме того, водоизмещение в 60 тысяч тонн не позволяет ему встать в один ряд с суперавианосцами, у которых этот показатель часто больше 100 тысяч. Размер палубы не позволяет использовать большое количество авиации, в чём уже убедилось военное командование во время пребывания у берегов Сирии. Также, существуя в одном экземпляре, корабль не позволяет разнообразить тактику, а при вынужденном ремонте флот и вовсе теряет возможность противодействовать возможным манёврам предполагаемого противника, в связи с этим в России уже разрабатывают два проекта, которые должны компенсировать недостаток авианесущих кораблей самого большого класса.Первым является 23000Э "Шторм". Его длина достигает 330 метров, а водоизмещение равно 90 тысячам тонн. На его палубе имеется две островные надстройки, которые придают судну сходство с авианосцем, стоящим на вооружении Великобритании "Королева Елизавета". Проект "Ламантин" в общих чертах схож с первой российской разработкой, с ним уже ознакомился Владимир Путин во время своего визита в Севастополь. В настоящий момент неизвестно, какому авианосцу отдаст предпочтение военное командование и когда начнётся его постройка, но этот процесс может занять десятилетие, а потому на протяжении этих лет флот будет применять в боевых операциях "Генерала Кузнецова".