Эксперты дали советы по правильному выбору троса для буксировки автомобиля





Что касается буксировки или дерганья, между тросами для таких действий есть большая разница в плане цены. В начале движения буксирующей машины канат такого типа растягивается, что потом резко позволяет ему «выстрелить» и стать меньшим в размере. При необходимости применения рывкового троса для аналогичного действия его нужно сложить пополам. По словам экспертов, о длине такого изделия беспокоиться не стоит, поскольку данный параметр написан в ПДД. То есть она должна составлять 4-6 метров. Кроме этого, на канате должны присутствовать обозначения в виде металлических флажков, но часто производители о них забывают. По этой причине такие щитки следует купить отдельно.Специалисты советуют особое внимание уделить длине троса, так как, если он будет очень коротким, то появится вероятность столкновения буксируемого авто с буксировщиком. Тем не менее при лишней длине водителя буксируемого транспортного средства также ожидают неудобства, в частности при поворотах. Наиболее оптимальным канатом является стальной, хотя не все могут его использовать. Такое изделие почти не смягчает рывки, а еще оно не предназначено для кузова современных моделей, производимого из мягкого металла.Неметаллические тросы в этом случае окажутся более практичными: она мало весят, имеют эстетичный внешний вид и не ржавеют. Еще одним советом от экспертов стало правильное завязывание узла при буксировке.