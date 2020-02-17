Наталья Рудова похвасталась стройной фигурой в дерзком мини-платье

В недавнем посте Наталья Рудова призналась, что соскучилась по платьям. Поэтому она показала поклонникам селфи в мини без бретелей, облегающем фигуру. На фото видно, что артистка не надела лифчик под свой наряд, а также позировала с распущенными волосами. Звезда попросила у поклонников “немного комплиментов в это чудесное воскресенье” и фанаты не смогли ослушаться. В комментариях многочисленные подписчики актрисы осыпали ее приятными словами, касающимися внешности. В частности, поклонники отметили ее тонкую талию, а также молодой внешний вид, но некоторые заподозрили, что она решилась на операцию по увеличению груди.Одна из подписчиц спросила звезду помогают ли ей комплименты повысить самооценку. На это Наталья Рудова ответила, что девушки от них “расцветают”.